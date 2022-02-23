Трамп назвал гениальным ход Москвы с признанием ЛНР И ДНР

Бывший президент США Дональд Трамп назвал гениальным и очень разумным решение президента России Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Об этом он заявил в эфире радиостанции iHeart.

"Вчера я вошел и включил телевизор, и сказал: "Это гениально". Путин объявил большую часть Украины независимой. Это было замечательно", - рассказал Трамп. Правда, при этом он проявил некоторое незнание географии, поскольку Донецкая и Луганская области занимают менее 10 процентов территории Украины, а ДНР И ЛНР контролируют лишь часть из них.

Как обратил внимание Трамп, Путин намерен стать миротворцем. "Это самые сильные миротворческие силы", - заявил он, оценивая российские войска. По мнению бывшего президента, самим Соединенным Штатам необходимо также действовать на своих южных границах.

Впрочем, в Вашингтоне его порыв не оценили. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, власти США не будут принимать советы от того, кто восхваляет российского лидера. Подобный подход в очередной раз продемонстрировал узколобость американской администрации, не желающей слышать ничего, что идет в разрез с ее политикой.