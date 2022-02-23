Участницу бунта в Капитолии приговорили к тюремному заключению

Сторонница Дональда Трампа, проникшая в Капитолий США через разбитое окно и заявившая, что "это война" 6 января прошлого года, в среду была приговорена к 45 дням тюремного заключения.

Марипоса Кастро, также известная как Имельда Акоста, вышла в прямой эфир через Facebook 6 января, когда она находилась на западном фасаде Капитолия, где произошли одни из самых жестоких нападений на правоохранительные органы во время осады здания. Именно там она сделала громкие заявления о "гражданской войне".

Окружной судья США Реджи Уолтон вынес приговор Кастро в среду утром, также наложив на нее штраф в размере 5 тысяч долларов.