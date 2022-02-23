Украина больше не будет чтить память погибших в Великой Отечественной войне

Правительство Украины приняло решение выйти из Соглашения об увековечивании памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Постановление кабинета министров и соответствующий законопроект был принят 23 февраля.

Соглашение было подписано в 2011 году участниками СНГ для сохранения и увековечивания памяти о мужестве и героизме народов государств СНГ в Великой Отечественной войне. Документ регулирует сохранение памяти о погибших военнослужащих, содержание и обустройство воинских захоронений и воинских памятников, закрепляет продолжение поисковой работы, обеспечивает освещение фактов о бессмертном подвиге народов в Великой Отечественной войне.