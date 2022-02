Умер переболевший COVID-19 фронтмен Screaming Trees Марк Ланеган

22 февраля в возрасте 57 лет в своем доме в Ирландии скончался Марк Ланеган, американский певец, мультиинструменталист и автор песен. Об этом передает Rolling Stone. Обстоятельства смерти артиста пока не обнародованы.

Марк Уильям Ланеган родился 25 ноября 1964 года в Элленсберге, штат Вашингтон. Карьеру начал в 1985-м как один из основателей гранж-группы Screaming Trees, ставшую, наряду с Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam и Soundgarden, важным элементом феномена гранж-волны Сиэтла. Их дебютный мини-альбом вышел в том же году.

После распада Screaming Trees в 2000-м, Ланеган принимал участие в записях Queens of the Stone Age. Тремя годами позже вместе с вокалистом культовых The Afghan Whigs Грегом Дулли основал The Gutter Twins. Был вокалистом проекта Soulsavers, впоследствии уступил эту должность лидеру Depeche Mode Дэйву Гаану. Выпустил три альбома с бывшей вокалисткой Belle & Sebastian Изобель Кэмпбелл. Работал сольно. Ланегана принято ставить в один ряд с Томом Уэйтсом, Ником Кейвом, Леонардом Коэном и Джонни Кэшем.

Известно, что в 90-е музыкант боролся с алкоголизмом и зависимостью от препаратов, причем в довольно экстремальных формах, а весной прошлого года тяжело переболел COVID-19, на время потеряв слух и способность передвигаться.