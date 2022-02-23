В 2021 году импорт картофеля в Россию вырос почти в два раза

В 2021 году в Россию было импортировано 546 тыс. тонн картофеля - это на 72,7% больше, чем в 2020 году. В 2020 году импорт картофеля вырос всего на 5,1% в сравнении с 2019 годом, сообщает Росстат со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Вместе с тем импорт других овощей "борщевого набора" в прошлом году снизился: лука - на 26%, капусты - почти на 20% в натуральном выражении.

В прошлом году из-за снижения площадей и неурожая на фоне неблагоприятной погоды цены на картофель выросли более чем в полтора раза (на 56,9%), морковь и свеклу - более чем на 40%, а капусту - почти в 3,5 раза. В этом году риски роста цен на овощи сохраняются, предупреждают в Минсельхозе.

Сейчас половина овощей и 65% картофеля выращивается в личных подсобных хозяйствах, но этот показатель снижается, признавали в министерстве. По этой причине ведомство разрабатывает программу для поддержки овощеводства, подразумевающую в том числе субсидии личным подсобным хозяйствам, выращивающим овощи и картофель.

В прошлом году также существенно сократился импорт молока и сливок (19,1%), мяса (на 17,2%). Зато существенно вырос импорт сахара сырца (на 21,2%). А кокосового и пальмоядрового масел в Россию было ввезено на 28,5% больше (127 тыс. тонн), при этом импорт пальмового масла вырос всего на 7,3% (до 1,1 млн тонн) в сравнении с 2020 годом.