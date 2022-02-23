В Болгарии указали на ответственность США и Украины за развитие ситуации в Донбассе

В болгарской партии "Возрождение" возложили на США и Украину ответственность за развитие ситуации в Донбассе, а также выступили против официальной позиции Софии в отношении событий в регионе.

"В последние годы, с приходом к власти украинского президента (Владимира - ред.) Зеленского, Минские соглашения на практике были похоронены, - заявил на брифинге в парламенте председатель "Возрождения" Костадин Костадинов. - Подталкивание со стороны США к нарушению Украиной права в Донбассе привело к соответствующей политической реакции".

Депутат указал на обязанность каждого государства защищать не только себя, но и свой народ, вне зависимости от места его проживания. При этом Костадинов подчеркнул, что его партия поддерживает право населения на самоопределение.

"Мы обеспокоены позицией наших властей. В ней мы видим поддержку исключительно США и Украины, но ничего не было сказано в отношении болгар на Украине - их права многократно нарушались и не были защищены, - отметил политик. - Болгария должна призвать международную общественность к отстаиванию демократии, а не интересов США".

Дополнительным комментарием Костадинов также поделился на своей странице в Facebook. "Русские месяцами настаивали на переговорах, но никто не хотел их слушать. Вопрос, который нас касается напрямую, следующий - попытаются ли наши голубушки в очередной раз прислуживать американскому орлу или впервые проявят мудрость и вместо того, чтобы повторять как попугаи инструкции из (американского - ред.) посольства, поднимут вопрос о правах болгар в украинской Бессарабии, Таврии, Донбассе", - написал депутат.