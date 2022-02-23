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Рубрика: В мире

В Донецке возле телецентра прогремел взрыв

Сильный взрыв прогремел в Донецке в ночь на воскресенье. Грохот был слышен в центральном Ворошиловском районе столицы ДНР и прилегающем к нему с севера прифронтовом Киевском районе, передает ТАСС.

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По данным Донецкого агентства новостей, взрыв произошел у четырехэтажного здания редакционного корпуса телецентра в Ленинском районе. "Похоже на СВУ (самодельное взрывное устройство - прим. ред), кто-то бросил через забор", - рассказал гендиректор Первого республиканского канала ДНР Сергей Пеляницин. По его словам, взрывом выбиты стекла на всех этажах здания.

Как уточнил исполняющий обязанности министра информации ДНР Даниил Безсонов, взрыв произошел около 00:50. По его словам, сработало взрывное устройство без поражающих элементов, на месте взрыва осталась воронка. Никто не пострадал. Безсонов предположил, что произошедшее может быть предупреждением сотрудникам СМИ, передает РИА Новости.

В мире экс-СССР Украина Обострение ситуации в Донбассе

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