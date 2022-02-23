В ЕР анонсировали скорую встречу Лаврова с главами МИД ДНР и ЛНР

Встреча глав МИД России, а также Донецкой и Луганской народных республик должна состояться в ближайшее время. Они обсудят детали по размещению дипломатических учреждений. Об этом сообщил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

"Идут консультации, в ближайшее время должна состояться встреча министра иностранных дел Российской Федерации и соответственно двух республик", - сказал Турчак на пресс-конференции.

По его словам, на этой встрече, в частности, будут обсуждаться детали размещения дипучреждений РФ и республик на территориях друг друга.

Турчак, кроме того, высказал сомнения в возможности договориться в вопросе по Донбассу с нынешними властями Украины.

"Я сомневаюсь в возможности диалога, потому что мы на принципиально разных "полушариях" существуем, - заявил он. - Для них Донбасс - это территория, а для нас Донбасс - это люди. И мы никогда здесь не сойдемся".