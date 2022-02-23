В Гидрометцентре рассказали о потеплении в начале марта

После теплого выходного дня 23 февраля температура в столичном регионе начнет опускаться.

Правда подмораживать будет преимущественно по ночам. Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, до конца февраля по ночам минус 6-8 градусов. Днем - плюсовые температуры. Так, 24 февраля днем 0-плюс 2 градуса, 25 февраля - до плюс 4 градусов. И до конца последнего зимнего месяца характер погоды существенно не изменится.

А вот уже 1 марта в Москве и Подмосковье воздух может прогреться аж до плюс 7 градусов. Но ночью по-прежнему слабый мороз.

Тепло приносят и атлантические циклоны, и циклоны со Средиземного моря. Также к нам спешат и теплые антициклоны из Европы. Это выше климатической нормы на 4-6 градусов.

А вот в Сибири, в частности, в Красноярском крае, теплее нормы сразу на 12 градусов. Там днем до плюс 3 градусов.