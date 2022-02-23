В МИД РФ напомнили Западу о притеснении Киевом жителей Донбасса

Западные политики опоздали с заявлениями о необходимости выполнения Минских соглашений. Эти требования надо было выдвигать в течение всех восьми лет, что Киев вел карательную операцию в Донбассе. Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ, комментируя критику генсека ООН Антониу Гутерриша и других политиков решения Москвы признать ДНР и ЛНР.

"Полагаем весьма далекими от реальности звучащие сегодня рассуждения о нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины и о необходимости выполнения минского "Комплекса мер", одобренного резолюцией СБ ООН 2202", - указали в ведомстве. Как подчеркнули в МИД РФ, "возникает закономерный вопрос - где были последние восемь лет все эти деятели, когда пришедший к власти в результате госпереворота киевский режим вел против своих граждан карательную военную операцию, жертвами которой стали четырнадцать тысяч гражданских лиц".

В российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на грубейшие нарушения Минских соглашений со стороны Киева. Была введена жесточайшая транспортная и экономическая блокада, прекращены выплаты пенсий и социальных пособий жителям Донбасса. Более того, президент Украины Владимир Зеленский прямо предложил им убираться с Украины. "Такие действия имеют все признаки геноцида", - отметили в МИД, добавив, что именно на это надо было обращать внимание генсеку ООН.

В Москве также обратили внимание, что в Декларации о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами, есть пункт, касающийся территориальной целостности, но он относится лишь к тем государствам, где соблюдаются принципы равноправия самоопределения народов, где правительства представляют весь народ, не делая различий по расе, вероисповеданию или цвету кожи. "Правительство Украины таковым не являлось и не является", - отметили в МИД РФ.