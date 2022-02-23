В Москве вручили награды XV музыкальной премии "Чартова дюжина"

Ежегодная церемония состоялась в самом вместительном московском клубе Adrenaline Stadium, в "допандемийные" времена вмещавшем семь с половиной тысяч зрителей. Впервые среди лауреатов оказалось немало рок-групп пока не очень известных широкой аудитории (за исключением завсегдатаев "Нашествия" и "Дикой мяты"), зато интересных по идеям, звучанию и коллаборациям с хип-хопом, латино и другими актуальными стилями. А на сцену, может, и в качестве примера успеха и востребованности в течение нескольких десятилетий вышла группа "Кино".

В 1982 году Виктор Цой и со-товарищи записали первый альбом "45", и совсем скоро стартует юбилейный тур группы по России и ближнему зарубежью, посвященный его памяти. Пока же музыканты "Кино" - Юрий Каспарян, Игорь Тихомиров и Александр Титов - получили на "Чартовой дюжине" награду за "Лучший концерт". Точнее - сразу за три выступления 14, 15, 16 мая 2021 года в московском спортивном комплексе "ЦСКА Арена".

Причем поклонники музыки (а именно они путем голосования на сайте "Нашего Радио" - главной отечественной радиостанции, ориентированной на рок и фолк-рок - выбирали победителя) отметили не только песни и их концертное исполнение, но и уровень сценографии, качество звука и видео-ряд - все было сделано на высшем музыкальном и техническом уровне. В том числе и благодаря продюсерскому таланту Александра Цоя - сына легендарного музыканта.

Но в целом трехчасовая церемония предпочла теперь обойтись без звезд уровня "Сплина", "Би-2" или Чижа, а сделала ставку на сеты относительно новых групп. Тех, чьи имена открывает не только радио, но и социальные сети, и музыкальные фестивали. В первую очередь - "Нашествие", "Дикая мята" и "Летчикфест". Благодаря им, "Гудтаймс", "Кис-Кис", "Нервы" (коллектив, изначально созданный на Украине), "Операция Пластилин", Shortparis, "Пневмослон", "Электрофарез" и другие становятся все более известными.

Новый русский рок заметно меняется: душевность БГ, мудрость и ирония Вячеслава Бутусова, душевность и пронзительная искренность "ЧайФа" - это уже классика, которая всегда будет востребована. А новички - артисты и группы, приходящие из соцсетей и с малых сцен фестивалей, как правило, уже иные.

Они делают меньший акцент на поэзию, не всегда виртуозны как музыканты, зато почти всегда знают толк в хуковых мелодиях, мемах, притягательных ритмах и эмоциях, прямолинейны в гармониях и не усложняют треки, дабы те были более понятными и эффектными при концертных исполнениях.

Лаконичность мысли, эмоции и шарм - вот, пожалуй, три кита нового русского рока, продемонстрированные и на XV церемонии "Чартовой дюжины", главными хедлайнерам которой стали группа тяжелого рока Louna и певица Нуки из "Слота", она же экс-участница "Голоса" Дария Ставрович…

Замечательно, что в новой номинации "Совместная работа" победила казанская группа "Мураками", не нуждающаяся в рекомендациях еще с начала десятых годов - теперь уже с хитом "Ночь", исполненным в содружестве с проектом LaScala, играющем альтернативный рок с элементами хип-хопа и латино (он был признан и "Лучшей песней"). А специальной премии "Легенда" наконец-то был удостоен Петр Мамонов (получать на сцену награду вышли его внуки).

И, значит, история русского рока продолжается вновь непредсказуемо и ярко. Именно этого нам, конечно, и хотелось бы.

Обладатели других главных наград "Чартовой дюжины"-2022

"Солист" - Евгений Егоров, группа "Эпидемия".

"Солистка" - Диана Арбенина, группа "Ночные снайперы".

"Лучшая группа" - "Пневмослон".

"Лучший клип" - "Нам не нужен герой", группа "Би-2".

"Сайд-проект" - "Куртки Кобейна.

"Взлом" - "Электрофарез".