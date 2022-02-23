В ПФР назвали условия выплаты второй пенсии бывшим военным и силовикам

В ряде случаев военные пенсионеры имеют право на назначения второй пенсии. Для этого необходимо выполнить ряд условий, напомнили в отделении ПФР по Карачаево-Черкесской Республике.

К военным пенсионерам относятся не только бывшие военнослужащие, но и экс-сотрудники некоторых силовых ведомств - МВД, ФСБ и других. В обычном порядке выплаты они получают за выслугу лет или по инвалидности от своих ведомств ряда других.

При этом в ряде случаев военные пенсионеры могут получить и страховую пенсию по линии Пенсионного фонда России. Одно из главных условий - наличие стажа работы в гражданских организациях после службы в силовом ведомстве (в 2022 году - 13 лет).

Кроме того, военный пенсионер должен соответствовать другим условиям:

- достижение общеустановленного пенсионного возраста. При этом отдельные категории могут получить право на пенсию раньше (например, в случае работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или на работах с тяжелыми условиями труда);

- наличие минимальной суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов (в 2022 году - 23,4);

- наличие пенсии по линии силовых ведомств.

С заявлением о назначении страховой пенсии по старости можно обратиться через "Личный кабинет гражданина" на сайте ПФР, клиентскую службу Пенсионного фонда, МФЦ или работодателя.

По данным регионального отделения ПФР, в Карачаево-Черкесии страховую пенсию по старости получают более 500 бывших военнослужащих. При этом средний размер "второй" пенсии составляет около 3300 рублей.