В РАН обсудили развитие российских космических астрофизических исследований

На заседании президиума Российской академии наук ученые обсудили развитие астрофизических исследований в России. О достижениях российских космических астрофизических обсерваторий, созданных при участии НПО имени С. А. Лавочкина (входит в госкорпорацию "Роскосмос"), и дальнейших планах в этой области рассказал заместитель председателя Совета РАН по космосу академик Лев Зеленый.

По его словам, астрофизическая программа в нашей стране выполняется очень достойно. Так, обсерватория "Спектр-Р", проработавшая в космосе 7,5 лет, провела около 4 тысяч наблюдений различных астрономических объектов. Была получена информация о структуре 160 ядер активных галактик со сверхмассивными черными дырами, 20 пульсаров (нейтронные звезды), 12 космических мазеров (областей образования звезд и планетных систем) в нашей галактике и двух мегамазеров около ядер галактик.

В настоящее время, по словам Льва Зеленого, обсерватория "Спектр-РГ" с российским и немецким телескопами радует ученых новыми научными результатами. "Построен рентгеновский обзор неба телескопом eROSITA, исследовано около миллиона рентгеновских источников. Обнаружены крупномасштабные пузыри горячего газа, по-видимому, связанные с ударными волнами от произошедших взрывов миллионы лет назад", - приводятся слова академика на сайте Роскосмоса.

Лев Зеленый добавил, что еще одну карту неба строит другой инструмент обсерватории - телескоп ART-XC. Он подчеркнул, что "Спектр-РГ" является хорошим примером международного сотрудничества.

Следующим в данной серии космических обсерваторий должен стать "Спектр-УФ", который академик назвал главным "окном во Вселенную" после 2025 года. Сказать, что ученые, причем не только российские, ждут этого запуска с нетерпением, не сказать ничего. "Спектр-УФ" предназначен для наблюдений в недоступном наземным телескопам участке УФ-спектра. И по своим возможностям близок к знаменитому американскому космическому телескопу "Хаббл", благодаря которому, как говорят, ученые получили объем информации, эквивалентный четверти той, что хранится в библиотеке конгресса США.

По словам экспертов, новые крупные космические телескопы, которые будут действовать в УФ-диапазоне, в ближайшие десять лет в мире запускать больше никто, кроме России, пока не планирует. Так что не исключено, что "Спектр-УФ" будет единственным крупным прибором для спектроскопии высокого разрешения в ультрафиолетовой области спектра примерно до 2035 года.

Главный инструмент "Спектр-УФ" - космический телескоп с главным зеркалом диаметром 1,7 метра - оснастят спектрографами высокого и низкого разрешения для получения спектров высокого разрешения и камерами для построения высококачественных изображений в ультрафиолетовом диапазоне. С помощью обсерватории ученые будут изучать физические процессы в ранней Вселенной, образование звезд, эволюцию галактик, процессы падения вещества в черные дыры, атмосферы планет и экзопланет, а также кометы.

"Будучи запущенным вовремя, он станет "окном во Вселенную" не только для российских ученых, исследующих Вселенную в ультрафиолетовом диапазоне, но и как бы займет место заканчивающего эксплуатацию американского космического телескопа Hubble", - пояснил Лев Зеленый.

По его словам, "Спектр-УФ" позволит раскрыть вопросы эволюции Вселенной, физики образования звезд и свойств атмосфер экзопланет. Зеленый добавил, что до конца десятилетия ожидается запуск еще одной космической обсерватории - "Спектр-М", который является сложным и интересным проектом. Это космическая обсерватория, которая станет первым в мире раскрываемым и охлаждаемым космическим телескопом миллиметрового, субмиллиметрового и дальнего ИК-диапазона с диаметром антенны 10 метров.

Справка РГ

Сегодня 39 приборов, созданных в ИКИ, работают на 10 отечественных и шести зарубежных космических аппаратах в ближнем околоземном космосе, у Луны, Марса и на пути к Меркурию.