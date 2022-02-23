В развитии 3D-печати ученые Беларуси рассчитывают на российских партнеров

Эффективность союзных программ в области новейших научных разработок, которые реализуются в Беларуси, дает основания рассчитывать и на новые масштабные горизонты, которые предоставит очередная совместная программа "Аддитивность".

Ее предстоящее подписание, полагает генеральный директор ГНПО порошковой металлургии Национальной академии наук РБ Александр Ильющенко, позволит сотрудничать с российскими центрами для создания новых материалов и развития 3D-печати. Он напомнил, что белорусские специалисты уже успешно участвуют в программах "Технология-СГ", "Космос-СГ" и ряде других.

Перечисляя перспективные сферы развития сотрудничества с Россией, гендиректор выделил прежде всего фрикционные материалы и изделия на их основе, тепловые трубы с пористой порошковой капиллярной структурой, пористые и проницаемые материалы.

А что касается основных потребителей продукции института, то среди них ученый выделил тракторные заводы и предприятия по выпуску специальной техники Союзного государства. В качестве примера он привел фрикционные диски, которые поставляются на Мытищинский машиностроительный завод. В течение года, по его словам, подмосковное предприятие заказывает продукции ориентировочно на $150 тысяч. Кроме того, в материалах института заинтересованы заводы Липецка и Череповца, Чебоксар и Санкт-Петербурга.

Ильющенко пояснил, что белорусский институт специализируется на разработке новых порошковых и композиционных материалов, а также технологий получения различных видов изделий, которые работают в условиях эксплуатации при самых разнообразных температурах.

А среди первоочередных заказчиков ученый выделил коммунальные службы, предприятия по выпуску автомобильного и железнодорожного транспорта, авиационной техники. Кстати, сумма объема выполненных работ за 2021 год составила около 19 млн белорусских рублей. Только на Минский тракторный завод ежегодно отгружается материалов на сумму $600 тысяч.