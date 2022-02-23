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23.02.2022 19:18
Рубрика: Экономика

В России подорожали молочные продукты и овощи

Текст: Татьяна Карабут

За неделю с 12 по 18 февраля из базовых продуктов снова серьезно подорожало большинство овощей, рост цен наблюдался на всю молочную продукцию, а вот свинина и мясо птицы опять снизились в цене, следует из данных Росстата.

Из плодоовощной продукции больше всего подорожала опять капуста - на 2,6%. Также выросли цены на бананы (2,2%), помидоры (2%), морковь (1,8%), свеклу столовую (1,4%), огурцы (1%), яблоки (0,5%), лук репчатый (0,4%). Вместе с тем снизились цены на картофель - на 0,1%.

Лидерами роста цен среди молочной продукции стала сметана (0,9%), сливочное масло (0,7%), а также молоко и творог (0,6%).

Говядина и баранина продолжили дорожать (0,34% и 0,36% соответственно), а свинина и мясо кур - дешеветь (0,2% и 0,1%).

Гречка выросла в цене на 0,5%, сахар - на 0,4%. А вот цены на подсолнечное масло остались почти неизменными. Незначительно подорожали также хлеб и булочные изделия из пшеничной муки (0,4%), говядина, хлеб ржаной, водка (0,3%), яйца куриные, макаронные изделия, рис и соль - на 0,2%.

Немного снизились цены на муку пшеничную (0,1%), чуть больше - на пшено (0,4%).

Недавно первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что в этом году существуют риски удорожания по четырем продуктовым позициям: молоко и молочная продукция, хлеб, овощи и сахар.

В целом недельная инфляция составила 0,24%, с начала года - 1,54%.

Производители заморозили цены на сахар

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