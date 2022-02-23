В "Сатириконе" поставили "Даму с собачкой"

В театре "Сатирикон" показали спектакль молодого режиссера Александра Локтионова "Дама с собачкой" по одноименному рассказу А.П. Чехова. Эта постановка стала первым спектаклем творческой лаборатории "Дебюты", где уже больше полугода молодые режиссеры - выпускники мастерской Сергея Васильевича Женовача - готовят спектакли в компании артистов "Сатирикона".

Режиссерская лаборатория "Дебюты" открылась в "Сатириконе" в июле 2021 года. Трем выпускникам режиссерской Мастерской Сергея Женовача в ГИТИСе - Мурату Абулкатинову, Александру Локтионову и Георгию Мнацаканову выпал редкий шанс поэкспериментировать с артистами театра. Осенью молодые режиссеры представили эскизы своих спектаклей на суд художественного руководителя "Сатирикона" Константина Райкина.

Эскиз спектакля Александр Локтионова показался худруку "Сатирикона" весьма убедительным. "Очень свежий, непосредственный и, вместе с тем, продуманный взгляд на хрестоматийное произведение А.П. Чехова. Здесь режиссер и артисты предлагают очень живой взгляд на классику. "Как бы" они не знают, что это классика. "Как бы" не знают, что это хрестоматия. "Как бы" это вообще незнакомый писатель, который их спровоцировал на очень личные высказывания" - отметил Константин Райкин.

Наконец состоялась первая долгожданная премьера Лаборатории "Дебюты" - "Дама с собачкой", над которой Александр Локтионов трудился вместе с художником Филипом Шейном и молодыми артистами театра Павлом Алексеевым (Гуров), Антониной Рыбаловлевой (Анна Сергеевна).

Жанр своего спектакля Александр определил как осенний рассказ. "Сюжету о том, что мужчина и женщина - две половинки целого, разбросанные по земле, и вынужденные искать друг друга, много тысяч лет. Он встречается в фольклоре, сказках, мифах, преданиях и религиозных текстах. В "Даме с собачкой" Чехов тоже взялся за подобную историю. Но, будучи человеком, воспитанным в русских реалиях, вложил в неё невозможность, нерешаемость и безвыходность, с которой здесь приходится жить", - размышляет он.

Для студента пятого курса ГИТИСа это не первая постановка на большой сцене. Александр Локтионов участвовал в театральном проекте М. Патласова "Перепрошивка", работал помощником режиссёра в Тульском академическом театре драмы. Участник фестиваля "Человек мира" и двух лабораторий РАМТа. В Туле еще в 2016 году он поставил спектакль "Медведь с приветом", потом была постановка "Островский, пьесы" в ГИТИСе, наконец, в рамках Лаборатории фантастики РАМТа он перенес на сцену последний сценарий Алексея Балабанова "Мой брат умер".

Появление лаборатории "Дебюты" в "Сатириконе" не случайно. Константин Райкин не скрывает своего интереса к молодой режиссеру. А уж Сергей Женовач умеет открывать перспективные и неожиданные режиссерские таланты. Среди его учеников - Егор Перегудов, нынешний главный режиссер РАМТа, и Александр Коручеков, художественный руководитель курса в Высшей школе сценических искусств (Театральная школа Константина Райкина).