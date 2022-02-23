В Шотландии нашли прекрасно сохранившуюся окаменелость птерозавра

Окаменелость птерозавра возрастом 170 миллионов лет, описываемого как наиболее хорошо сохранившийся в мире скелет доисторической крылатой рептилии, была найдена на острове Скай в Шотландии. Об этом ученые сообщили во вторник.

Национальный музей Шотландии заявил, что окаменелость птерозавра, более известного как птеродактиль, является крупнейшей в своем роде, когда-либо обнаруженной в истории. По данным музея, у рептилии был размах крыльев более 2,5 метра, как у альбатроса.Птерозавру дали гэльское имя Dearc sgiathanach, что переводится как "крылатая рептилия".

"Птерозавры, сохранившиеся в таком качестве, чрезвычайно редки и обычно обнаруживаются в Бразилии и Китае. Этот огромный птерозавр был найден в Шотландии", - сказала в интервью АВС Наталья Ягельская, докторант Эдинбургского университета, автор научной статьи, описывающей находку.

Стив Брусатте, профессор палеонтологии в Эдинбургском университете, сказал, что это открытие было лучшим из сделанных в Великобритании с начала 1800-х годов, когда знаменитая охотница за окаменелостями Мэри Эннинг обнаружила множество значительных останков юрского периода на южном побережье Англии.

Птерозавры были первыми позвоночными, начавшими летать примерно за 50 миллионов лет до птиц. Они жили еще в триасовом периоде, около 230 миллионов лет назад. Ранее считалось, что в юрский период они были намного меньше по размерам.