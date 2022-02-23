Новости

В Шотландии нашли прекрасно сохранившуюся окаменелость птерозавра 05:10
ВСУ обстреляли населенный пункт в ДНР из танка и БМП 05:00
Мадуро выразил поддержку Путину и России после признания ДНР и ЛНР 04:36
Депутат бундестага назвал лицемерием приостановку сертификации "СП-2" 03:50
Посол РФ: Санкции Канады не помешают РФ обеспечивать мир в Донбассе 03:15
На Украине объявлен призыв резервистов для доукомплектации армии 02:20
В Донецке возле телецентра прогремел взрыв 01:54
Владимир Путин назвал обеспечение обороноспособности РФ важнейшей госзадачей 01:25
УНИКС уступил "Монако" в гостевом матче Евролиги 00:44
Украина ожидает продолжения транзита российского газа 00:42
Пчеловоды в США начали использовать новые технологии слежения за ульями 00:17
Клишас прокомментировал заявления Борреля о вечеринках и шоппинге 00:11
Песков прокомментировал новые санкции Запада 22.02.2022
Байден заявил о санкциях после признания Москвой республик Донбасса 22.02.2022
Медведь по прозвищу "Танк Хэнк" терроризирует жителей Калифорнии 22.02.2022
В Буркина-Фасо жертвами взрыва на шахте по добыче золота стали 59 человек 22.02.2022
В США предложен законопроект по сокращению пластиковых отходов 22.02.2022
Платформа соцсетей Трампа лидирует по загрузкам в чарте приложений Apple 22.02.2022
"Фиорентина" намерена расторгнуть контракт с Кокориным 22.02.2022
Захарова раскритиковала антироссийские санкции Запада 22.02.2022
Мурашко назвал сроки ревакцинации в условиях "омикрона" 22.02.2022
РПЦ будет размещать эвакуированных из ДНР и ЛНР в монастырях и приютах 22.02.2022
Мурашко: После "омикрона" могут быть осложнения на сердце и нервы 22.02.2022
Правительство направит 2,4 млрд рублей на создание инфраструктуры к туристическим объектам 22.02.2022
Мурашко: Около 8% россиян лечатся от коронавируса в больницах 22.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
23.02.2022 05:10
Рубрика: В мире

В Шотландии нашли прекрасно сохранившуюся окаменелость птерозавра

Текст: Максим Макарычев

Окаменелость птерозавра возрастом 170 миллионов лет, описываемого как наиболее хорошо сохранившийся в мире скелет доисторической крылатой рептилии, была найдена на острове Скай в Шотландии. Об этом ученые сообщили во вторник.

В Аргентине обнаружены останки динозавра, обходившегося "без лап"

Национальный музей Шотландии заявил, что окаменелость птерозавра, более известного как птеродактиль, является крупнейшей в своем роде, когда-либо обнаруженной в истории. По данным музея, у рептилии был размах крыльев более 2,5 метра, как у альбатроса.Птерозавру дали гэльское имя Dearc sgiathanach, что переводится как "крылатая рептилия".

"Птерозавры, сохранившиеся в таком качестве, чрезвычайно редки и обычно обнаруживаются в Бразилии и Китае. Этот огромный птерозавр был найден в Шотландии", - сказала в интервью АВС Наталья Ягельская, докторант Эдинбургского университета, автор научной статьи, описывающей находку.

Стив Брусатте, профессор палеонтологии в Эдинбургском университете, сказал, что это открытие было лучшим из сделанных в Великобритании с начала 1800-х годов, когда знаменитая охотница за окаменелостями Мэри Эннинг обнаружила множество значительных останков юрского периода на южном побережье Англии.

Птерозавры были первыми позвоночными, начавшими летать примерно за 50 миллионов лет до птиц. Они жили еще в триасовом периоде, около 230 миллионов лет назад. Ранее считалось, что в юрский период они были намного меньше по размерам.

В костях динозавра впервые нашли следы респираторной инфекции
В мире Европа Великобритания

Главное сегодня

Стенограмма: Путин ответил на вопросы по ситуации вокруг ДНР и ЛНР
Обращение Президента Российской Федерации - стенограмма
Совфед дал согласие на использование ВС РФ за пределами страны
Депутат бундестага назвал лицемерием приостановку сертификации "СП-2"
В Донецке возле телецентра прогремел взрыв
Они защищают Родину. В "РГ" премьера документального фильма о войне в Донбассе
Почему 16 февраля станет памятной датой в истории международных отношений