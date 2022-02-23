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23.02.2022 20:39
Рубрика: Власть

Вечер в честь Дня защитника Отечества прошел в Театре Российской армии

Текст: Александр Степанов

Вечер, посвященный Дню защитника Отечества, прошел в Центральном академическом Театре Российской армии. Как сообщили в Минобороны РФ, в ходе вечера было озвучено поздравление президента РФ Владимира Путина всем военнослужащим.

В Минобороны отметили, что в этом году для ветеранов, действующих военных, учащихся военных вузов и воспитанников довузовских образовательных организаций была представлена обширная концертная программа. На сцену театра вышли артисты ансамбля песни и пляски им. Александрова, ансамблей песни и пляски Южного и Западного военных округов, Воздушно-десантных войск, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил Российской Федерации.

В рамках праздничного вечера, в фойе были представлены экспозиции Студии военных художников им. Грекова, Русского географического общества, "Фонда памяти победителей", Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания "Авангард", Всероссийского военно-патриотического общественного движения "Юнармия", РИА "Армия России" и другие.

В рамках концерта прозвучала композиция из фильма "Небо", написанная Леонидом Агутиным.

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