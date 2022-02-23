Верховная рада подтвердила недееспособность власти на Украине

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о свободном владении огнестрельным оружием. Как передает УНИАН, инициативу поддержали 274 депутата из 352, присутствовавших в зале. При этом обращает на себя внимание цель нового документа. Это, цитируем: "Закрепление основных прав и обязанностей граждан и юридических лиц по производству, приобретению, владению, распоряжению и использованию оружия и боеприпасов, урегулирование других общественных отношений, которые с этим связаны"​​​. Однако в документе ничего не сказано о том, почему вопрос о свободном владении оружием назрел именно сейчас. Как нет ни слова об опасных последствиях для общества, к которым уже привело свободное владение оружием в США, где ни дня не обходится без кровавых перестрелок.

Парадоксально, но депутаты в буквальном смысле публично расписались в несостоятельности украинского государства. Они подтвердили его неспособность обеспечить одно из ключевых прав граждан - на жизнь и безопасность. Депутаты признали, что "государство не в состоянии обезопасить своих граждан от преступных посягательств". При этом народные избранники почему-то уверены, что свободное владение гражданами оружием станет "сдерживающим фактором для значимой части преступников". Хотя очевидны и другие последствия этого шага - усиление вооруженных банд, которых и так достаточно в современной Украине.

Новая инициатива предполагает выдачу удостоверений владельцам огнестрела (сначала на три, а затем на пять лет, получить же его смогут дееспособные граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории страны) и изменение классификации оружия.