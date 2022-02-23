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23.02.2022 21:30
Рубрика: Происшествия

Верховный суд разъяснил, как оспорить завещание

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(8688)
Верховный суд РФ рассмотрел болезненную и весьма распространенную житейскую ситуацию - детям после смерти родителя ничего не досталось. В завещании, которое наследодатель успел оформить еще при жизни, единственным наследником его квартиры и счетов в банке значился совершенно посторонний для его родных детей человек.
Наследство может быть принято в течение 6 месяцев со дня его открытия. Фото: Сергей Михеев Наследство может быть принято в течение 6 месяцев со дня его открытия. Фото: Сергей Михеев
Наследство может быть принято в течение 6 месяцев со дня его открытия. Фото: Сергей Михеев

Дети решили бороться за оставленное добро и отнесли в суд иск к этому наследнику. Они хотели, чтобы завещание их отца и свидетельство о праве на наследство, которое этот человек уже получил, были признаны недействительными. В суде дети рассказали, что при жизни у отца была хорошая квартира и "иное имущество". И все это совершенно неоправданно завещано ответчику. Надо подчеркнуть, что завещание было оформлено по всем правилам у нотариуса. По заявлению нотариуса счастливого наследника, было открыто наследственное дело, и этот человек получил свидетельство о праве на наследство.

Как в суде заявили истцы, на момент составления завещания их отец из-за имеющихся у него болезней "не мог отдавать отчет своим действиям". Суд первой инстанции стороны выслушал и с детьми наследодателя согласился. Он в качестве аргумента привел заключение комплексной посмертной психолого-психиатрической экспертизы.

Наследник принял наследство, если заплатил долги умершего, получил деньги, которые ему должны

В ней было написано, что пожилой человек на момент написания завещания был нездоров и не мог "отдавать отчет своим действиям и руководствоваться ими". Наследника такой вердикт возмутил, и это решение он обжаловал. Апелляция, а позже и кассация решение в пользу детей отменили и заявили следующее. Дети после смерти отца сразу не обратились с заявлением о принятии наследства, в установленный законом шестимесячный срок к нотариусу они не приходили. Ну а позже, когда полгода прошло, дети не подавали заявления о восстановлении пропущенного срока для принятия наследства.

Про такое поведение детей апелляция сказала, что они "не выразили волю для вступления наследства", оснований для возникновения прав на имущество у них не имеется. А еще истцы "не наделены правом обжалования завещания и свидетельства о праве на наследство".Такое решение детей наследодателя не устроило. Они обратились в Верховный суд, попросив отменить вердикт апелляции и кассации. Изучив материалы спора, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда с детьми умершего согласилась. Она отменила решение апелляции и кассации, сказав, что они "основаны на неправильном толковании и применении норм материального и процессуального права".

Вот доводы, к которым пришел Верховный суд. Он начал со статьи 1152 Гражданского кодекса. Там сказано, что для приобретения наследства наследник должен его принять. В следующей статье, 1153 ГК, рассказывается, как принять наследство. А точнее, надо обратиться по месту открытия наследства к нотариусу с заявлением о принятии наследства либо написать заявление наследника о выдаче ему свидетельства о праве на наследство.

Фото: Сергей Куксин
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В законе сказано, что пока не доказано обратное, наследник признается принявшим наследство, если он "совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства". Под такими действиями закон понимает следующее: наследник вступил во владение или управление наследственным имуществом, принял меры по его сохранению, от "посягательств или притязаний третьих лиц", сам оплачивает расходы на содержание этого наследственного имущества. А еще в случае, когда наследник оплатил долги наследодателя, если таковые были, или получил "от третьих лиц" деньги, которые те должны были наследодателю при его жизни.

В статье 1154 ГК сказано про срок принятия наследства - оно может быть принято в течение 6 месяцев со дня его открытия. Верховный суд также напомнил про свой пленум, который был посвящен рассмотрению наследственных дел (постановление от 29 мая 2012 года N 9). В этом постановлении сказано, что под совершением наследником действий, говорящих, что он принял наследство, надо понимать действия, перечисленные в статье 1153 ГК, а также "иные действия, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к собственному имуществу". Так вот, под этими "иными действиями" может быть подано в суд заявление о защите своих наследственных прав.

В материалах пленума также подчеркнуто, что подать заявление могут как сами претенденты на наследство, так и другие люди по их поручению. И все это должно произойти в течение шестимесячного срока, о котором сказано в статье 1154 ГК.

Из материалов нашего дела ВС увидел, что иск о признании завещания и свидетельства о праве на наследство недействительными дети наследодателя сделали в пределах шестимесячного срока. И они являются наследниками первой очереди после смерти отца.

Поэтому неправы были апелляция и кассация, утверждая, что дети пропустили полугодовой срок.

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