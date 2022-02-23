Владимир Путин назвал обеспечение обороноспособности РФ важнейшей госзадачей

Обеспечение обороноспособности России остается важнейшей государственной задачей, а вооруженные силы нашей страны служат надежной гарантией мирной жизни граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества.

Глава государства обратил внимание на то, как непросто складывается международная обстановка, какие опасности таят расшатывание системы контроля над вооружениями или военная активность НАТО. При этом призывы России к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все страны, остаются без ответа.

Россия всегда открыта для прямого и честного диалога, для поиска дипломатического решения самых сложных проблем, но интересы РФ и безопасность россиян для нас безусловны, подчеркнул Путин. "И дальше будем развивать, совершенствовать армию и флот, добиваться, чтобы повышалась их эффективность, чтобы они были оснащены по последнему слову техники", - цитирует ТАСС.

Президент напомнил, что за последние годы многое было сделано для качественной модернизации вооруженных сил, серьезно выросла подготовка и слаженность частей и соединений, а на боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире. "Будем развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта", - отметил Путин.

Президент также выразил благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, подчеркнув, что их подвиг - это вершина в истории человечества и великий пример для всех, кто сегодня служит в армии и на флоте. "Мы гордимся многими поколениями защитников… всеми, кто по заветам предков Отчизну мужеством прославил", - добавил президент.

Владимир Путин не сомневается в мужестве и надежности российских военных, а также в том, что они будут отстаивать интересы страны, беречь мир и покой ее жителей. Глава государства пожелал здоровья и успехов в службе.

Отметим, что 23 февраля в России традиционно отметят мемориальными мероприятиями и салютами. Владимир Путин возложит венок к Могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены. Праздничный день в Москве будет ознаменован также грандиозным салютом из 72 салютных установок и специальных пусковых комплексов. Одним из самых ярких моментов станет салют в цветах государственного флага страны.