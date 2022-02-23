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Рубрика: В мире

Власти Германии подготовят новый доклад о "Северном потоке-2"

Текст: Надежда Ермолаева

Германское правительство подготовит новый доклад о "Северном потоке-2" для немецкого регулятора, а именно федерального сетевого агентства Германии, в течение нескольких месяцев. Он будет выработан взамен отозванной после признания Россией независимости ДНР и ЛНР старой версии этого документа. Об этом сообщает ТАСС.

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Новый доклад будет подготовлен, так как это необходимо в рамках существующих юридических процедур. Дальнейшие же действия будут зависеть от развития ситуации вокруг Украины, отметил министр экономики ФРГ Роберт Хабек в среду в эфире радиостанции "Дойчландфунк".

В старой отозванной версии доклада утверждалось, что "Северный поток-2" не угрожает безопасности Германии.

Старая версия доклада правительства Германии для немецкого регулятора, подготовленная в рамках процесса сертификации "Северного потока-2", была отозвана в рамках реакции Берлина на признание ДНР и ЛНР. Что, по сути, означает приостановку сертификации.

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в эфире радиостанции "Дойчландфунк" отметил, что Германия в теории в будущем могла бы отказаться от поставок газа из России, но сейчас далека от этого.

20 января 2022 госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок заявил, что "Северный поток-2" остается для США, Германии и их союзников рычагом влияния на Россию.

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