Врач объяснила, что нельзя делать после контакта с больным COVID-19

Если вам пришлось пообщаться с человеком, у кого явные признаки вирусной инфекции - даже если у него не диагностирован COVID-19, важно некоторое время поберечь свое здоровье и не создавать лишние нагрузки на организм. Об этом рассказала в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова.

Нужно временно отказаться от занятий спортом, поскольку физические нагрузки также могут ослабить организм. "Пойти на спортивное занятие - это самое плохое, что можно сделать для вашего организма. Любая хорошая спортивная нагрузка - это кратковременное, но все же снижение иммунного статуса. В такой ситуации вирусная инфекция почувствует себя уверенно и больше вреда сможет нанести здоровью", - сказала врач.

Если же без спортивных занятий не обойтись, нужно хотя бы снизить нагрузку. Например, просто погулять на свежем воздухе. Но не идти в спортзал.