Врач Зайцев объяснил, можно ли вылечить горло мороженым

Распространенное мнение о том, что мороженое помогает избавиться от болезненных ощущений в горле, не подтверждают врачи. Отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, почему не стоит им увлекаться, если начинается воспалительный процесс.

Логика в том, что холод в некоторых случаях помогает при воспалении, есть. Ведь низкая температура провоцирует спазм сосудов. Однако при больном горле от переохлаждения может стать только хуже. Особенно в тех случаях, когда воспалительный процесс уже идет полным ходом.

Медик в эфире радио Sputnik признал, что мороженое способно оказать положительное влияние на слизистую глотки, вызвав спазм сосудов, но риск усугубить болезнь значительно выше.

Человеку, у которого начало болеть горло, Зайцев советует переходить на теплое питье и пищу. При этом врач подчеркнул, что температура не должна быть чересчур высокой. Такая еда или напитки тоже нанесут вред, потому что могут стать причиной отека слизистой оболочки.

Люди, у которых горло не болит, вполне могут позволить себе съесть мороженое. Небольшие порции даже закаляют глотку и миндалины.