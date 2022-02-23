ВС РФ: Срочная служба в армии в советских республиках засчитывается для пенсии

Плохое знание чиновниками истории грозит проблемами тысячам мужчин, приближающихся к пенсионному возрасту. С мест стали поступать сигналы: людей, некогда служивших в Советской армии на территории (теперь уже бывших) советских республик, начали отправлять за пенсией за границу.

В Советском Cоюзе солдат мог проходить службу и в Средней Азии, и в Прибалтике. Это не было за границей. Фото: Виктор Васенин

Например: "Ваша часть ПВО стояла в Прибалтике? Езжайте туда, в "свою" Латвию, Литву или Эстонию, там и оформляйте свою пенсию", - говорят гражданину чиновники. Власти прибалтийских стран, известные своей любовью ко всему советскому, конечно же, щедро заплатят человеку за те два года службы.

На проблему обратил внимание Верховный суд России. В ходе совещания судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов, проведенного в режиме онлайн, все люди в мантиях получили строгое указание: учить историю.

"Ваша часть ПВО стояла в Прибалтике? Езжайте туда, в Латвию, Литву или Эстонию, там и оформляйте свою пенсию", - говорят гражданину чиновники

Как выяснилось, в судебной практике уже есть дела, когда нижестоящие инстанции поддерживали в историческом вопросе именно чиновников. И соглашались: мол, да, два года срочной или сколько-то там сверхсрочной службы в 80-е в какой-нибудь Клайпеде - это литовский стаж, а вовсе не российский.

Верховный суд России уже отменял подобные решения. Однако такие дела продолжают поступать. Это тревожный сигнал: что-то не так с исторической памятью у низовых граждан начальников.

Конечно, Верховный суд России будет исправлять ситуацию правовыми методами. Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев в своем выступлении особо акцентировал внимание на социально значимые дела. А также подчеркнул, что будет продолжаться работа по обеспечению единообразного применения законодательства судами общей юрисдикции и арбитражными судами.

Однако в данном случае мало добиться простого соблюдения закона чиновниками. Похоже, надо проводить широкую просветительскую работу со столоначальниками. Не исключено, что либо кто-то плохо учился в школе, либо в школе учили не так.

"Данный вопрос является социальным. Люди, служившие срочную службу в 70-80-х годах прошлого века, постепенно подходят к пенсионному возрасту. Между тем в пенсионных органах их уже часто встречают чиновники, не заставшие или не помнящие Советский Союз. Однако это наша общая история, которую надо знать. Мы были единым государством, и солдаты срочной службы на территории Прибалтики или в республиках Средней Азии служили Советскому Союзу, правопреемницей которого является Россия", - прокомментировал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Он добавил, что незнание истории чиновниками низового и, вероятно, среднего звена приводит к нарушению социальных прав граждан, и отметил, что таким образом история смыкается с правом.

"Уверен, что принципиальная позиция Верховного суда России позволит исправить ситуацию. Тем не менее это повод задуматься не только над развитием правового просвещения, но и над тем, что можно сделать для повышения общего уровня образованности чиновников", - резюмировал председатель правления АЮР.