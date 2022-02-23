ВСУ обстреляли населенный пункт в ДНР из танка и БМП

Вооруженные силы Украины (ВСУ) во вторник вечером обстреляли населенный пункт Белая Каменка из танка, а ночью - из БМП-1. Всего выпущено более 20 снарядов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В республике проинформировали, что обстрелам подверглись населенные пункты Новая Марьевка, Петровское, Саханка, Безымянное и Коминтерново, передает ТАСС. Применялись орудия калибром 120 мм, СПГ, РПГ и крупнокалиберные пулеметы.

В свою очередь в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что сегодня ночью были обстреляны пять населенных пунктов - Веселая Гора, Раевка, Желобок, Донецкий и Золотое-5. Всего же за прошедшие сутки территория республики подвергалась обстрелам со стороны ВСУ 114 раз, использовалось в том числе и тяжелое вооружение, сообщает РИА Новости.

Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в связи с угрозой вторжения Украины.

Президент России Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров с Донецкой и Луганской народными республиками о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Ранее их единогласно поддержали обе палаты парламента. В России рассчитывают, что решение, принятое президентом, будет способствовать мирному сценарию и остановит кровопролитие.