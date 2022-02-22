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Рубрика: Власть

Президент подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик

Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Федеральный выпуск № 39(86871)
Президент Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик.
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Россия установила дипломатические отношения с ЛНР и ДНР

Оба указа содержат пять одинаковых пунктов:

- Учитывая волеизъявление народа Луганской и Донецкой народных республик, а также отказ Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, признать эти республики в качестве суверенного и независимого государства.

- Министерству иностранных дел Российской Федерации провести с республиками переговоры об установлении дипломатических отношений и достигнутую договоренность оформить соответствующими документами.

- Президент России поручил провести с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти переговоры с ДНР и ЛНР "о подготовке проекта договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" и представить в установленном порядке предложение о его подписании.

- До заключения Договора о дружбе, в связи с обращениями глав ДНР и ЛНР, президент также поручил минобороны обеспечить поддержание мира на Донбассе Вооруженными силами РФ.

- Указы вступают в силу со дня их подписания.

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