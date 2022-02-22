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22 февраля 2022 г.

Указ Президента Российской Федерации от 21 февраля 2022 года № 71 "О признании Донецкой Народной Республики"

Дата подписания 21 февраля 2022 г.
Опубликован 22 февраля 2022 г.
Вступает в силу 21 февраля 2022 г.

Комментарии Российской Газеты

Путин объявил о признании ДНР и ЛНР. Главное
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1. Учитывая волеизъявление народа Донецкой Народной Республики, отказ Украины от мирного урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями, признать Донецкую Народную Республику в качестве суверенного и независимого государства.

2. Министерству иностранных дел Российской Федерации провести с Донецкой Стороной переговоры об установлении дипломатических отношений и достигнутую договоренность оформить соответствующими документами.

3. Поручить Министерству иностранных дел Российской Федерации провести с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти переговоры с Донецкой Стороной о подготовке проекта договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи и представить в установленном порядке предложение о его подписании.

4. В связи с обращением Главы Донецкой Народной Республики Министерству обороны Российской Федерации обеспечить до заключения договора, названного в пункте 3 настоящего Указа, осуществление Вооруженными Силами Российской Федерации на территории Донецкой Народной Республики функций по поддержанию мира.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации В.Путин