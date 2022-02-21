Путин объявил о признании ДНР и ЛНР. Главное

- Украина для нас - это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства.

- Современная Украина целиком и полностью была создана большевистской Россией. Этот процесс начался сразу после революции 1917 года, причем Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом - за счет отторжения от неё части её собственных исторических территорий. Большевики при создании СССР удовлетворяли любые "хотелки" националистов, чтобы любой ценой удержаться у власти.

- Украину можно с полным основанием назвать "Украина имени Владимира Ильича Ленина", он ее автор и архитектор. Это подтверждают архивные документы, включая жесткие ленинские директивы по Донбассу, который буквально втиснули в состав Украины.

- Сейчас там посносили памятники Ленину. Это у них декоммунизацией называется. Вы хотите декоммунизации? Мы готовы показать, что значит для Украины настоящая декоммунизация.

- Россия сделает все, чтобы найти и покарать виновных в трагедии в Одессе, где 2 мая 2014 года участники мирной акции протеста были заживо сожжены в Доме Профсоюзов. Преступники, которые совершили это злодеяние не наказаны. Их никто и не ищет. Но мы знаем их поименно.

- Устойчивой государственности на Украине так и не сложилось, страну разъела коррупцию. Выборные процедуры служат лишь ширмой для передела власти и собственности между олигархическими кланами.

- "Приданое" от Российской империи и СССР в современной Украине промотали и растащили по карманам. Страна переживает острый социально-экономический кризис. У многих людей просто нет денег, чтобы оплачивать коммунальные услуги, им приходится буквально выживать.

- Украину загнали под внешнее управление. Оно идет не только по указке из западных столиц, но и через развернутую на месте сеть зарубежных советников, НКО и других институтов.

- Угроза Киева создать собственное ядерное оружие - не пустая бравада. Украина действительно располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия, включая авиацию.

- Все имеют право на военные союзы, но нельзя укреплять безопасность одних стран за счет других. Этот принцип равной и неделимой безопасности прямо зафиксирован в международных документах.

- Имеющаяся информация дает все основания полагать, что вступление Украины в НАТО и последующее развертывание здесь объектов альянса - вопрос предрешенный. Это дело времени. Многократно возрастет опасность именно внезапного удара по нашей стране. Вступление Украины в НАТО - это прямая угроза безопасности России.

- Системы управления украинскими войсками уже интегрированы с НАТО. Это означает, что командование украинскими вооруженными силами может напрямую осуществляться из натовских штабов.

- Ракеты НАТО на Украине - это "прямо нож к горлу". В случае размещения таких систем на Украине они смогут поражать объекты на всей европейской территории России, а также за Уралом. Подлетное время до Москвы крылатых ракет "Томагавк" составит менее 35 минут, баллистических ракет из района Харькова - 7-8 минут, а гиперзвуковых ударных средств - 4-5 минут.

- Запад опять пытается шантажировать нас санкциям, но вводить их будут в любом случае - по мере укрепления суверенитета России и роста мощи нашей армии. А предлог всегда найдут или сфабрикуют, причем вне зависимости от ситуации на Украине.

- В 2000 году во время визита в Москву уходящего со своей должности президента США Билла Клинтона я спросил его: "А как Америка отнесётся к тому, чтобы принять Россию в НАТО?" Реакция была весьма сдержанной, а реальное отношение к этой возможности видно на практических шагах.

- США делают из России врага. Дело ни в нашем политическом режиме, ни в чем-то другом. Просто им не нужна такая большая самостоятельная страна, как Россия.

- Россия никогда не поступится своим национальным суверенитетом и ценностями.

- Так называемый цивилизованный мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, которому подвергаются почти четыре миллиона человек. Сколько эта трагедия может продолжаться? Сколько ещё можно терпеть?

- Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики.

- От тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на территории Украины режима.