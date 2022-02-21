Видео: Обращение президента Владимира Путина к россиянам

Президент РФ Владимир Путин выступает с телеобращением к российскому народу.

Президент напомнил, что Украина для России - не просто соседняя страна, а часть собственной истории, культуры и духовного пространства. Он рассказал об истории появления украинского государства и об обстоятельствах, которые привели страну к тому сложному политическому и экономическому кризису, в котором она сейчас оказалась.

Напомним, что после расширенного заседания Совбеза РФ, состоявшегося 21 февраля и посвященного обращению руководителей ДНР и ЛНР о признании независимости республик, президент заявил, что услышал все высказанные мнения. "Решение будет принято сегодня", - пообещал Владимир Путин.