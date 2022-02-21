Путин: Решение о признании ДНР и ЛНР будет принято сегодня

На заседании на эту тему высказались глава правительства РФ Михаил Мишустин, председатели обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, главы профильных министерств и ведомств.
"Я ваше мнение услышал, - заявил Путин, подводя итоги дискуссии. - Решение будет принято сегодня".
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин и глава Луганской народной республики Леонид Пасечник в эфире телеканала "Россия-24" обратились к президенту РФ с просьбой о признании Россией ЛНР и ДНР в качестве независимых государств.
Пушилин пояснил, что обращается с такой просьбой с целью создания правовых возможностей для полноценного противостояния военной агрессии украинской власти. А значит - недопущения жертв среди мирных граждан, разрушения объектов инфраструктуры и жилого фонда.
Глава ЛНР выступил с аналогичной просьбой, пояснив, что выступает с таким обращением с целью недопущения массовой гибели мирного населения республики, 300 тысяч из которых являются гражданами России. По словам лидера ЛНР, есть информация, которая свидетельствует о подготовке киевского режима к полномасштабным наступательным действиям.