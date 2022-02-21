Путин: Решение о признании ДНР и ЛНР будет принято сегодня

Решение на тему признания Донецкой и Луганской народных республик будет принято сегодня, 21 февраля. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совбеза РФ.

На заседании на эту тему высказались глава правительства РФ Михаил Мишустин, председатели обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, главы профильных министерств и ведомств.

"Я ваше мнение услышал, - заявил Путин, подводя итоги дискуссии. - Решение будет принято сегодня".

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин и глава Луганской народной республики Леонид Пасечник в эфире телеканала "Россия-24" обратились к президенту РФ с просьбой о признании Россией ЛНР и ДНР в качестве независимых государств.

Пушилин пояснил, что обращается с такой просьбой с целью создания правовых возможностей для полноценного противостояния военной агрессии украинской власти. А значит - недопущения жертв среди мирных граждан, разрушения объектов инфраструктуры и жилого фонда.

Глава ЛНР выступил с аналогичной просьбой, пояснив, что выступает с таким обращением с целью недопущения массовой гибели мирного населения республики, 300 тысяч из которых являются гражданами России. По словам лидера ЛНР, есть информация, которая свидетельствует о подготовке киевского режима к полномасштабным наступательным действиям.