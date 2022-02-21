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21.02.2022 19:42
Рубрика: Власть

Путин обсудил с Совбезом вопрос о признании ДНР и ЛНР. Главное

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин провел внеочередное заседание Совета безопасности России, посвященное ситуации вокруг Донбасса. Ранее в понедельник глава ДНР Денис Пушилин, руководитель ЛНР Леонид Пасечник и председатели местных парламентов обратились к российскому лидеру с просьбой признать республики Донбасса и заключить с ними договоры о дружбе. На прошлой неделе обращение на эту тему направила в адрес главы государства также Госдума. Президент обсудил вопрос с членами Совбеза, прежде чем принять решение. "Российская газета" собрала главные тезисы:

- Заседание проходило без предварительного обсуждения, "с чистого листа", подчеркнул Владимир Путин;

- "Россия изначально делала все для того, чтобы мирными средствами, мирным путем разрешить все возникшие противоречия" между Киевом и Донбассом, отметил президент. Тем не менее киевские власти дважды провели военные карательные операции на этих территориях. "И судя по всему, мы являемся свидетелями обострения ситуации в третий раз", - констатировал президент;

- "Все эти годы - я хочу это подчеркнуть - над людьми, которые проживают на этих территориях фактически издевались: постоянные обстрелы, блокада, как вы знаете, люди, проживающие на территориях, близких к так называемому "близкому краю" вообще были вынуждены перебраться в подвалы и живут там сами в месте с детьми", - перечислил российский лидер;

- Вопрос о Донбассе тесно связан с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире вообще и на европейском континенте в частности, "потому что использование Украины как инструмента противостояния с нашей страной, с Россией, представляет, конечно, для нас серьезную, очень большую угрозу", отметил Путин;

- Западные страны не готовы заставить Киев добиться выполнения Минских соглашений, констатировал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров;

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Видео: Путин провел заседание Совета безопасности

- На переговорах в международном формате руководители Украины "шепотом в зале переговоров заявляют о приверженности Минским соглашениям, а выходя за дверь кабинета переговоров, публично заявляют о том, что Минские соглашения неприемлемы, что они являются удавкой на шее", добавил замглавы администрации президента Дмитрий Козак;

- Спикер Госдумы Вячеслав Володин от имени депутатов обратился к президенту поддержать обращение палаты о признании Донецкой и Луганской народных республик;

- Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко помимо политических аргументов привела и гуманитарные: "Бедные женщины, старушки, которые плачут, дети, которые сидят в подвалах и не учатся в школе, а все мировое сообщество на это смотрит, прикрывая глаза. Невозможно ни о какие ценностях европейских после этого говорить, это античеловечно, антиморально и еще раз хочу сказать - дальше с этим мириться нельзя, надо принимать решение";

- Обращения о признании ДНР и ЛНР надо поддержать, чтобы защитить людей которые там живут, уверен секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Он также предложил в случае переговоров с США обозначить следующую позицию: если в 2-3 дня США смогут остановить кровавую бойню на Донбассе, тогда Россия также будет готова к ответному диалогу. Однако Вашингтон вряд ли на это пойдет, считает Патрушев;

- Глава СВР Сергей Нарышкин согласен с тем, что выполнять Минские соглашения Украина не намерена, об этом, по его данным, свидетельствуют заявления президента Владимира Зеленского в узком кругу. Нарышкин поддержал предложение признать независимость ДНР и ЛНР;

- Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев высказался за признание независимости Донецкой и Луганской народной республик, но не в нынешних границах, а в тех, которые относились к Донецкой и Луганской областям до начала военных действий. "А именно от Мариуполя и заканчивая теми историческими границами", - уточнил он.

- Запад накачивает Украину оружием с непонятными целями и задачами, отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Все готовятся решить этот вопрос силовым путем", - заявил он. "Я считаю, что нам не оставили выбора, поэтому я однозначно говорю - да, надо признавать", - добавил министр;

Фото: Иван Лексунин/РГ
Медведев: Территории ДНР и ЛНР в принципе Украине не нужны

- "Мы уже много месяцев ведем подготовку к возможной реакции к признанию ЛНР и ДНР. Я имею в виду в первую очередь импортозамещение и анализ всех рисков, с которыми мы можем столкнуться в случае принятия такого решения", - сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он считает необходимым довести российскую позицию до западных партнеров, катализировать ее, и в случае, если никаких подвижек не будет, признавать ЛНР и ДНР;

- Никаких признаков улучшения ситуации вокруг Донбасса нет, указал замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. "Если ситуация будет развиваться по такому пути, то единственным выходом в этом случае останется признание правосубъектности соответствующих территорий", - заявил он, добавив, что на территории ДНР и ЛНР проживают около 800 тысяч граждан России;

- "Я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня", - заявил президент, подводя итоги дискуссии.

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