Володин от имени Госдумы обратился к Путину с просьбой о признании ЛНР и ДНР

Депутаты Госдумы просят президента РФ Владимира Путина поддержать обращение палаты о признании Донецкой и Луганской народных республик. Решение ГД продиктовано гуманитарными соображениями. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на заседании Совета Безопасности.

Ранее Госдума приняла постановление, в котором выступила за то, чтобы безотлагательно отправить обращение о признании этих территорий российскому лидеру.

Это продиктовано тем, что обстановка на Донбассе критическая, гибнут люди - при этом Киев саботирует Минские соглашения, объяснил Володин. И эта ситуация, по его словам, не меняется. Он напомнил, что количество жителей Донбасса, подавших на гражданство РФ, составляет 1 млн 200 тыс. человек, около 800 тыс. уже российские паспорта получили.

"Речь идет о защите граждан нашей страны, - подчеркнул Володин. - Мы просим вас признать ДНР и ЛНР".

Ранее с такими просьбами выступили руководители республик.