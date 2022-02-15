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15.02.2022 13:44
Рубрика: Власть

Госдума решила незамедлительно отправить президенту обращение о признании ДНР и ЛНР

Текст: Татьяна Замахина
На пленарном заседании Госдума решила без промедления направить президенту обращение с призывом рассмотреть вопрос о признании Донецкой народной республики и Луганской народной республики (ЛНР и ДНР) в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.

За данное решение проголосовал 351 депутат, 16 выступили против, 1 депутат воздержался.

"Киев не соблюдает Минские договоренности, - подвел итоги дискуссии председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Наши граждане и соотечественники, проживающие в Донбассе, нуждаются в помощи и поддержке".

Он резюмировал мнения депутатов о том, что признание ДНР и ЛНР создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты жителей республик от внешних угроз. Кроме того, это послужит укреплению международного мира и региональной стабильности в соответствии с целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций. И еще немаловажно - положит начало процессу международного признания обоих государств.

Депутаты Госдумы не хотят войны - они намерены ее предотвратить. Об этом заявляли парламентарии перед голосованием.

Фото: iStock
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Рассматривалось два варианта - направить подготовленный КПРФ документ в МИД и после консультация с дипломатами решать вопрос об обращении непосредственно к главе государства. Или не откладывать. В итоге депутаты поддержали вариант коммунистов об оперативном обращении к Путину.

Согласно тексту самого обращения, депутаты Госдумы считают обоснованным и морально оправданным признание ДНР и ЛНР. В качестве аргумента в документе приводится тот факт, что за истекшие годы в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти.

Решение должно помешать и политике геноцида по отношению к жителям республик, говорится в документе. Авторы текста считают, что такой шаг положит начало процессу международного признания обоих государств.

Первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ Виктор Водолацкий подчеркнул, что в Донбассе проживает 4 миллиона наших соотечественников, из них 876 тысяч имеют гражданство Российской Федерации. "Мы не можем оставаться в стороне", - уверен он.

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"Восемь лет люди живут под взрывами бомб, под свист пуль, и мы, депутаты Государственной Думы, будем обращаться к нашему высшему руководству для того, чтобы защитить и граждан России, и наших соотечественников от той ситуации, которая может возникнуть в любой день", - заключил депутат.

"Мы не покушаемся на то, что это исключительная компетенция президента, - обратил внимание глава профильного комитета Леонид Калашников (КПРФ). - Но мы видим, что каждый день ситуация меняется. Мы лишь формируем позицию Думы по поводу того, что нацисты уничтожают наших людей на территории Украины, ЛНР и ДНР".

"В условиях, когда у границы ДНР и ЛНР сосредоточены значительные вооруженные силы Украины и они грозят войной, мы считаем, что мера официального признания республик охладит горячие головы", - заявил в свою очередь лидер СРЗП Сергей Миронов.

Признание независимости ЛНР и ДНР не может расцениваться как выход России из минских соглашений, особо подчеркнул глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

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