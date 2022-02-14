Депутаты от "Единой России" внесли в ГД проект о консультациях на тему признания ЛНР и ДНР

Под самим проектом обращения стоят подписи членов КПРФ, которые и выступили инициаторами. Согласно тексту, депутаты Госдумы считают обоснованным и морально оправданным признание ДНР и ЛНР. В качестве аргумента приводится тот факт, что за истекшие годы в республиках построены демократические органы и государства со всеми атрибутами легитимной власти.

Госдума, согласно инициативе, обратится к Путину с просьбой рассмотреть вопрос о признании ЛНР и ДНР в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств и провести переговоры с их руководством. "Такое признание создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз", - говорится в проекте. Это должно помешать и политике геноцида по отношению к жителям республик. Авторы текста считают, что такой шаг положит начало процессу международного признания обоих государств.

Под проектом постановления, к которому прилагается данный текст, стоят подписи депутатов от "Единой России" Виктора Водолацкого и Артема Турова.

Единороссы не предлагают сразу обращаться к президенту, а для начала провести консультации с МИД. Туда и считают необходимым отправить документ незамедлительно после решения этого вопроса на заседании Госдумы.

В понедельник, 14 февраля, как предполагается, этот вопрос будет рассматриваться на заседании думского Совета - его члены и определят, когда проект будет вынесен на "пленарку".