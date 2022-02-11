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11.02.2022 08:27
Рубрика: Власть

Володин рассказал о результатах консультаций по проекту о признании ЛНР и ДНР

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуме завершились консультации с фракциями по проекту обращения к президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель ГД Вячеслав Володин. Он рассказал о позициях фракций и дальнейшем рассмотрении документа.

Напомним, что 19 января депутаты КПРФ во главе с председателем партии Геннадием Зюгановым внесли на рассмотрение палаты проект постановления об обращении к главе государства о необходимости признания ДНР и ЛНР. Это "создаст основания для обеспечения гарантий безопасности и защиты их народов от внешних угроз", заявили авторы.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Володин заявил о дискуссии по проекту обращения о признании ЛНР и ДНР

Что касается позиции фракций, то "Единая Россия" высказалась за поставки в ДНР и ЛНР военной продукции, а также оказание социальной помощи людям, передал спикер. КПРФ и "Справедливая Россия - За правду", по его словам, поддержали проект постановления.

"ЛДПР выступила более радикально", - заявил Володин, не уточняя детали.

Между тем лидер фракции Владимир Жириновский ранее заявил о том, что признание ЛНР и ДНР ничего не изменит, а лишь спровоцирует новые санкции.

"Новые люди", добавил он, сформулируют свою позицию при обсуждении темы.

"Вопрос очень серьезный и ответственный, - подчеркнул спикер Госдумы. - Речь идет о защите жизней наших граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР".

Он напомнил, что завтра, 12 февраля, годовщина подписания Минских соглашений. "Семь лет Киев не исполняет взятые на себя обязательства. Продолжаются обстрелы, гибнут люди. В этой ситуации искать решение необходимо", - уверен Володин.

По его словам, предложений по дальнейшей процедуре два:

- рассмотреть проект постановления об обращении к президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР незамедлительно;

- направить его вначале в МИД России и другие правительственные структуры для получения отзывов, а затем - рассмотреть с учетом высказанных позиций.

Фракции пока по этому поводу не определились. "Данный вопрос планируем обсудить на заседании Совета Думы в понедельник, 14 февраля", - уточнил Володин.

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