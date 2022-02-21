Путин: Все эти годы над жителями Донбасса фактически издевались

Президент России Владимир Путин напомнил, как относились киевские власти к жителям юго-востока страны с начала противостояния, а также указал на попытки силового решения проблемы.

"Киевские власти дважды провели военные карательные операции на этих территориях. И, судя по всему, мы являемся свидетелями обострения ситуации в третий раз", - сказал он в понедельник на заседании Совета безопасности России, посвященном ситуации в Донбассе.

"Все эти годы - я хочу это подчеркнуть - над людьми, которые проживают на этих территориях фактически издевались: постоянные обстрелы, блокада, как вы знаете, люди, проживающие на территориях, близких к так называемому "близкому краю" вообще были вынуждены перебраться в подвалы и живут там сами в месте с детьми", - перечислил президент.

Он также добавил, что Киевские власти, как показывают события последних лет, не собираются выполнять Минские соглашения, принятые для урегулирования ситуации в регионе.

Ранее в понедельник глава ДНР Денис Пушилин, руководитель ЛНР Леонид Пасечник и председатели местных парламентов в эфире российского телевидения обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать республики Донбасса и заключить с ними договоры о дружбе. Напомним, что на прошлой неделе обращение на эту тему направили в адрес главы российского государства также депутаты Госдумы.