Путин назвал серьезной угрозой использование Украины для противостояния с Россией

Москва активизировала работу с Вашингтоном и НАТО по гарантиям безопасности, чтобы обеспечить спокойное развитие страны, а не конфронтацию. Если Украина окажется в НАТО, угрозы для России возрастут многократно, заявил президент РФ на внеочередном заседании Совбеза.

"Использование Украины как инструмента противостояния с Россией - серьезная, очень большая угроза для нас", - подчеркнул Владимир Путин. "Именно поэтому последние месяцы, в конце прошлого года мы активизировали работу с партнерами в Вашингтоне и НАТО, чтобы договориться в конце концов о мерах безопасности и обеспечить спокойное благополучное развитие страны в мирных условиях", - продолжил он.

Для России первоочередная задача - не конфронтация, а обеспечение развития страны, заявил Путин. Но нужно понимать реалии. И если Россия столкнется с угрозой принятия Украины в НАТО, то угрозы для нашей страны многократно возрастут, сказал он. Ведь все страны Альянса должны воевать на стороне члена НАТО в случае агрессии. И поскольку они не признают волеизъявления крымчан и севастопольцев, то возникает реальная угроза, что Киев начнет отвоевывать полуостров, что прописано в официальных документах украинских властей. И тогда все НАТО обязано будет включиться в эти события, предостерег президент.