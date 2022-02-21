Путин заявил о необходимости незамедлительно признать ДНР и ЛНР

Россия, как подчеркнул президент, все эти годы делала все возможное для выполнения минских соглашений. "Все тщетно, меняются президенты, депутаты Рады, но не меняется суть и агрессивный националистический характер самого режима, захватившего власть на Украине, - заявил Путин. - Он целиком и полностью - порождение госпереворота 2014 года".

Те, кто встали тогда на путь беззакония и кровопролития, продолжил российский лидер, не признали и не признают иного решения вопроса Донбасса, кроме военного.

"В этой связи считаю необходимым принять уже давно назревшее решение, - подчеркнул президент. - Незамедлительно признать суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики".

Он попросил Федеральное Собрание РФ поддержать это решение, а затем ратифицировать договор о дружбе и взаимопомощи с ЛНР и ДНР. Документы будут готовы в ближайшее время.

"А от тех, кто захватил власть в Киеве, требуем прекратить боевые действия", - заявил Путин. В противном случае, по его словам, вся ответственность за возможное кровопролитие будет на совести киевского режима.

Президент выразил уверенность в поддержке решения со стороны граждан России, всех патриотических сил страны.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин и глава Луганской народной республики Леонид Пасечник в эфире телеканала "Россия-24" обратились к президенту РФ с просьбой о признании Россией ЛНР и ДНР в качестве независимых государств.

Пушилин пояснил, что обращается с такой просьбой с целью создания правовых возможностей для полноценного противостояния военной агрессии украинской власти. А значит - недопущения жертв среди мирных граждан, разрушения объектов инфраструктуры и жилого фонда.

Глава ЛНР выступил с аналогичной просьбой, пояснив, что выступает с таким обращением с целью недопущения массовой гибели мирного населения республики, 300 тысяч из которых являются гражданами России. По словам лидера ЛНР, есть информация, которая свидетельствует о подготовке киевского режима к полномасштабным наступательным действиям.

После этого обращения обсуждались на заседании Совбеза РФ.