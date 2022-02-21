Члены Совбеза поддержали признание независимости ДНР и ЛНР

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, провел беспрецедентное совещание Совбеза. Оно было полностью открытым и посвящено обсуждению ситуации в Донбассе и возможности признания суверенитета ДНР и ЛНР. Члены Совбеза - а это фактически вся действующая власть России - премьер-министр, спикеры палат парламента, ключевые министры - высказались за признание независимости этих республик. Глава государства пообещал, что окончательное решение примет в этот же день, 21 февраля.

Владимир Путин заявил, что специально заранее не обсуждал с членами Совета Безопасности РФ вопрос признания ДНР и ЛНР. "То, что происходит сейчас, происходит с чистого листа, потому что я хотел узнать ваше мнение без всякой предварительной подготовки. Это считаю чрезвычайно важным", - предупредил президент.

Ранее лидеры ДНР и ЛНР выступили с обращениями к президенту с просьбой признать республики. "От имени всего народа Донецкой народной республики просим вас признать Донецкую народную республику как независимое, демократическое, правовое, социальное государство", - сказал глава ДНР Денис Пушилин. "С целью недопущения массовой гибели мирного населения республики, 300 тысяч из которых являются гражданами России, прошу вас признать суверенитет и независимость Луганской народной республики", - обратился к российскому президенту глава ЛНР Леонид Пасечник. Власти ДНР также попросили рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между ЛНР и РФ, включая взаимодействие в сфере обороны.

Открывая совещание, Путин напомнил, что после госпереворота на Украине в 2014 году часть населения этой страны не приняла этот переворот. "И это касалось тех людей, которые проживали в Крыму, и это касалось тех, которые проживали и проживают в Донбассе", - сказал он. Люди заявили о том, что они формируют две независимые республики - ДНР и ЛНР. И с этого момента, по словам российского президента, началось противостояние киевских властей и людей. "Все эти годы, я хочу это подчеркнуть, над людьми, которые проживают на этих территориях, фактически издевались: постоянные обстрелы, блокада. Как вы знаете, люди, проживающие на территориях, близких к так называемому переднему краю, вообще вынуждены были перебраться в подвалы и живут там сами вместе с детьми", - заявил Путин.

Российский президент подчеркнул, что Россия изначально делала все, чтобы мирным путем разрешить все противоречия в ситуации с Донбассом, но киевские власти дважды провели военные карательные операции на этих территориях. "И, судя по всему, мы являемся свидетелями обострения ситуации в третий раз", - сказал президент. Путин подчеркнул, что сегодняшние киевские власти не собираются выполнять минский комплекс мер: они публично об этом многократно уже заявили - и на самом высшем государственном уровне, и на уровне министра иностранных дел, Совета безопасности. "Россия предпринимала и предпринимает до сих пор усилия, для того чтобы решить все сложные, трагические моменты развития событий мирным путем", - при этом подчеркнул Путин .

Люди, проживающие на территориях, близких к так называемому переднему краю, вообще вынуждены были перебраться в подвалы и живут там сами вместе с детьми

"В конечном итоге мы должны с вами решить, что мы дальше будем делать и как мы должны поступать, исходя из той ситуации, которая складывается на сегодняшний день, и исходя из наших оценок ее развития", - добавил президент.

Все эти вопросы тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире вообще и на европейском континенте в частности, отметил Путин. Именно поэтому Россия активизировала работу с США и НАТО по вопросу о предоставлении гарантий безопасности, чтобы договориться и обеспечить спокойное развитие страны в мирных условиях, сказал президент РФ. "Использование Украины как инструмента противостояния с нашей страной, с Россией, представляет, конечно, для нас серьезную, очень большую угрозу", - подчеркнул Путин.

Президент снова отметил, что, если Россия столкнется с такой угрозой, как принятие Украины в НАТО, то угрозы для нашей страны многократно возрастут. "Поскольку никто не признает волеизъявления крымчан и севастопольцев, Украина настаивает на том, что это ее территория, у нас возникает реальная угроза, что они начнут отвоевывать эту, как они считают, свою территорию военным способом", - пояснил Путин и добавил, что "тогда весь Североатлантический блок обязан будет включиться в эти события".

Путин отметил, что некоторые страны НАТО против того, чтобы Украина стала членом альянса, но в 2008 году в Бухаресте был подписан меморандум, который открывает Украине и Грузии двери в эту организацию. "На мой вопрос, а зачем же вы это сделали, ответа нет. Под давлением США - вот ответ. Но если они сделали один шаг под давлением США, то у нас нет гарантий, что они не сделают и второго шага под давлением", - заявил Путин.

Российский президент также рассказал, что Джо Байден утверждает, что Украину не собираются принимать в НАТО "завтра", но подобный мораторий - лишь реализация планов альянса, а не уступка России. "Поэтому мой ответ был простой: это, мы считаем, не уступка нам. Это просто реализация ваших планов. Вы считаете, что нужно подождать и подготовить Украину к вступлению в НАТО. Ну вот - мораторий. Не для нас, вы для себя этот мораторий делаете", - указал Путин. Он поинтересовался, в чем же здесь заключается движение в сторону России. "Пока такого не видим", - констатировал президент.

Глава МИД Сергей Лавров, которого Путин попросил выступить по этому вопросу заявил, что Запад насмерть стоит на недопустимости ослабления политики "открытых дверей" НАТО. Путин в свою очередь заявил, что Макрон рассказал об изменении американской позиции по евробезопасности. "Он уверяет, что в американской позиции есть какие-то изменения. Но на вопрос, в чем они заключаются, он, к сожалению, ответить не смог", - заметил глава государства. По мнению Путина, сначала нужно понять, в чем же заключаются эти изменения, если они есть.

Президент внимательно выслушал мнения и оценки членов Совбеза РФ. Фото: РИА Новости

Заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак рассказал о ходе переговоров по выполнению Минских соглашений. По его мнению, они находятся "на нулевой отметке 2015 года". Он заявил, что Украина на ходу изобретает схемы по Донбассу из области юридического кретинизма. Так, по его словам, положения Минских соглашений о том, что изменения в Конституцию Украины относительно статуса Донбасса должны быть согласованы с ДНР и ЛНР, игнорируются Киевом. Козак считает, что представители Украины в залах переговоров шепотом говорят о приверженности Минским соглашениям, а публично утверждают, что они неприемлемы.

По мнению Козака, ни украинским властям, ни их западным союзникам не выгодно политическое урегулирование ситуации в Донбассе. "Донбасс ни Украине, ни Западу не нужен, урегулирование конфликта им не нужно, нужно его замораживание. На любой гипотетический вопрос, как они смотрят, чтобы на любых условиях вернуть Донбасс в состав Украины, под контроль правительства Украины, у них это вызывает ступор, они не понимают, как на него отвечать. Просто молчат и опускают глаза", - заметил замглавы администрации президента.

На прямой вопрос Владимира Путина: "Скажите мне и коллегам ваше мнение. Киевские власти будут выполнять Минские соглашения или нет?" "Еще раз повторяю: очевидно, что они не хотят ни по Минску, ни без Минска, не хотят возвращать Донбасс в состав Украины", - ответил Козак.

Сейчас более 68 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик по состоянию на утро понедельника прибыли в Россию из-за обострения ситуации в регион, рассказал директор ФСБ Александр Бортников. "Мы видим, как деградирует обстановка на территории двух республик, Донецкой и Луганской народных республик. Там увеличилось количество обстрелов, прежде всего так, что представляет угрозу для жизни гражданского населения. С учетом этого обстоятельства началось движение беженцев в сторону границ России", - сказал он. Директор ФСБ также рассказал, что пограничники совместно с Минобороны РФ уничтожили две диверсионные группы военных Украины на границе с Россией, один из ее членов захвачен в плен. "В принципе, на границе обстановка с нашей стороны стабильная, мы ее отслеживаем, и усилиями военной составляющей, в том числе по линии пограничной службы, работаем совместно с правоохранительными органами и Министерством обороны РФ", - добавил он.

Использование Украины, как инструмента противостояния с нашей страной, с Россией, представляет, конечно, для нас серьезную, очень большую угрозу

Министр обороны Сергей Шойгу доложил, что Украина привела войска в высшую степень боевой готовности. "Со стороны Украины в общей сложности 59,3 тысячи военнослужащих сосредоточены у границ Луганской и Донецкой области", - заявил он. По его словам, за прошедшую ночь на Донбассе в общей сложности зафиксировано более 40 обстрелов. "Все это в основном по нашему взгляду, по заранее намеченным целям. То есть это не стихийный огонь, а огонь прицельный - то есть они понимают, куда они бьют", - сказал министр обороны РФ. Шойгу считает, что это говорит о том, что готовятся либо большие серьезные провокации, либо силовой вариант решения вопроса по Донбассу как минимум.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что подавляющее большинство граждан РФ поддержали бы признание республик Донбасса. "Мне кажется, что очень важно, чтобы соответствующее настроение еще выразило наше общество, граждане нашей страны, поскольку мы все живем в одном доме, все это связано с большими процессами и с военной компонентой, но, насколько я знаю, подавляющее большинство нашей страны такой шаг (признание независимости республик Донбасса. - Прим. "РГ") поддержали бы", - сказал он. Он подчеркнул, что на территории ДНР и ЛНР живут около 800 тыс. россиян, этот факт игнорировать нельзя. Медведев напомнил, что решение о признании Южной Осетии и Абхазии позволило сохранить тысячи жизней. "Сегодня ситуация и сложнее, гораздо, и в чем-то, может быть, даже и проще. Поясню. Сложнее, потому что масштаб потенциального конфликта несопоставим с тем, с которым мы столкнулись в 2008 году. С другой стороны, в чем-то нам проще, потому что мы тогда не знали, какая будет реакция. А сейчас мы знаем, что будет происходить, мы знаем все проблемы, все трудности, все те предложения по санкциям, которые из всех утюгов транслируют в наш адрес", - сказал он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил президента рассмотреть обращение депутатов и признать ДНР и ЛНР. Он снова напомнил, что количество подавших заявления на гражданство РФ в ЛНР и ДНР - 1 миллион 200 тысяч человек, около 800 тысяч человек получили российское гражданство. "Поэтому здесь речь идет о защите в первую очередь граждан нашей страны и наших соотечественников. И мы также исходим из того, что ситуация уже на протяжении восьми лет не меняется. И более того, даже несмотря на подключение к этому вопросу представителей других стран, Киев саботирует все ранее взятые на себя обязательства", - сказал он.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, угроза санкций - это больно и неприятно, но время пришло и откладывать решение нельзя. "Семь лет на наших глазах в центре Европы происходит гуманитарная катастрофа, геноцид, обстрелы, невыплаты пенсий", - сказала она. По ее словам, Россию никто не слушал, была имитация только имитация Минских соглашений. "Надо, в конце концов, принимать решение. Было достаточно терпения, достаточно аргументов заставить Украину выполнить Минские соглашения, пойти мирным демократическим путем. Очевидно, это не входит в их планы, они этого не хотят и делать не будут", - призвала она президента.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев отметил, что народ Донбасса уже намучился и мучить его больше нельзя. "Надо поддержать рекомендацию Госдумы о признании ЛНР и ДНР. Единственное решение - это признание", - подчеркнул он.

Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение о признании независимости ДНР и ЛНР в случае, если не будет подвижек в переговорах. "Очевидно, что потеря темпа для России также невозможна. Нам на сегодняшний день необходимо обострять ситуацию, идти в нее, поскольку только так мы сможем катализировать процессы, связанные с импортозамещением, и выполнить национальные цели развития, которые вами, Владимир Владимирович, поставлены", - добавил он.

Глава СВР Сергей Нарышкин сказал, что поддерживает предложение о признании независимости ДНР и ЛНР. "Переговорный процесс по Донбассу в тупике", - отреагировал Путин. За признание независимости республик Донбасса также выступили министр МВД Владимир Колокольцев, глава Росгвардии Виктор Золотов, полпред президента в ЦФО Игорь Щеголев.

Заслушав всех выступивших участников Совбеза, президент пообещал оперативно принять решение. "Я ваше мнение услышал, решение будет принято сегодня", - сказал он.