Путин: Украину загнали под внешнее управление

Украина находится под внешнем управлением. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем обращении к российскому народу.

Президент России подчеркнул, что развал украинской экономики сопровождается откровенным грабежом простых украинцев. "Возникает вопрос: бедность, безысходность, утеря промышленного и технологического потенциала - это и есть тот самый прозападный цивилизационный выбор, которым уже многие годы дурачат и оболванивают миллионы людей, обещая им райские кущи?" - спросил Путин​​​.

По его словам, управление Украиной происходит не только по указке из западных столиц, но и непосредственно на месте "через целую сеть зарубежных советников, НКО и других институтов". Они оказывают прямое влияние на власть и важнейшие кадровые решения.