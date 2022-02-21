Путин рассказал о разговоре с Клинтоном на тему вступления России в НАТО

Президент США Билл Клинтон очень сдержанно отреагировал на вопрос, как он относится к вступлению России в НАТО. О беседе с американским лидером рассказал в обращении к россиянам президент РФ Владимир Путин.

"В 2000 году во время визит в Москву уходящего со своей должности президента США Билла Клинтона я спросил его, а как Америка отнесется к тому, чтобы принять Россию в НАТО", - сказал Путин. Он не стал раскрывать все детали беседы, сообщив лишь, что "реакция на вопрос внешне выглядела весьма сдержанно".

А как американцы реально отнеслись к этой возможности, видно на их практических шагах в отношении нашей страны", - отметил глава государства. "Это открытая поддержка террористов на Северном Кавказе, пренебрежительное отношение к нашим требованиям, озабоченностям в сфере безопасности, расширение НАТО, выход из договора по ПРО и так далее, и так далее", - перечислили он.