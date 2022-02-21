Путин: Украина была создана Россией

Современная Украина целиком и полностью была создана коммунистической Россией. Об этом заявил в обращении к российскому народу президент Владимир Путин.

"Современная Украина целиком и полностью была создана Россией, точнее, большевистской, коммунистической Россией", - указал президент. Ленин с соратниками создали ее, отторгнув территории от России. "Украину можно назвать имени Владимира Ильича, он ее автор и архитектор", - подчеркнул Путин.

"Процесс начался практически сразу после революции 1917 года, причем Ленин и его соратники делали это весьма грубым по отношению к самой России способом - за счет отделения, отторжения от нее части ее собственных исторических территорий", - заявил президент. "У миллионов людей, которые там проживали, конечно, никто ни о чем не спрашивал", - добавил он.