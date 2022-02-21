Путин заявил о санкционном шантаже со стороны Запада

Россию шантажируют санкциями, но их все равно будут вводить по мере укрепления суверенитета страны, а предлог сфабрикуют. Об этом заявил президент России Владимир Путин в телеобращении.

"Нас опять пытаются шантажировать. Вновь угрожают санкциями, которые, кстати, я думаю, они все равно будут вводить по мере укрепления суверенитета России и роста мощи наших Вооруженных сил", - сказал президент.

"А предлог для очередной санкционной атаки всегда будет найден или попросту сфабрикован, причем вне зависимости от ситуации на Украине", - уверен Владимир Путин. Цель этого - сдержать развитие России. "И они будут это делать, как делали раньше, даже вообще без всякого формального предлога, только потому, что мы есть и никогда не поступимся своим суверенитетом, национальными интересами и своими ценностями", - заключил президент.