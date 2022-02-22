Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР

"Те, кто встал на путь кровопролития, насилия, беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения Донбасса, кроме военного. В этой связи считаю необходимым принять давно назревшее решение - незамедлительно признать независимость ДНР и ЛНР", - сказал Владимир Путин. Он попросил Федеральное Собрание РФ поддержать это решение, а затем ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. "Два эти документа будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время", - сказал он. Путин также призвал власти Украины немедленно прекратить боевые действия в Донбассе, в противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет на Киеве.

Украина: От решения Ленина до госпереворота

Президент начал свое обращение с того, что ситуация на Донбассе вновь приобрела критический, острый характер. Путин также подчеркнул, что это обращение не только к россиянам, но и к соотечественникам на Украине, которая не просто для нас соседняя страна. "Она неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Это наши товарищи, близкие, среди которых не только коллеги, друзья, бывшие сослуживцы, но и родственники, люди, связанные с нами кровными, семейными узами", - подчеркнул он.

Путин напомнил об истории образовании современной Украины. Президент отметил, что она была целиком и полностью создана большевистской, коммунистической Россией. "Этот процесс начался практически сразу после революции 1917 года, причем Ленин и его соратники делали это, естественно, грубым по отношению к самой России способом, за счет отторжения от нее части ее собственных исторических территорий. У миллионов людей, которые там проживали, конечно, никто ни о чем не спрашивал", - сказал Путин. "В результате большевистской политики и возникла Советская Украина, которую и в наши дни можно с полным основанием назвать Украиной имени Владимира Ильича Ленина", - считает он . Президент указал на то, что это целиком и полностью подтверждается архивными документами, включая и ленинские директивы по Донбассу, "который буквально втиснули в состав Украины".

Накануне и после Великой Отечественной войны уже Иосиф Сталин присоединил к СССР и передал Украине некоторые земли, которые раньше принадлежали Польше, Румынии и Венгрии, напомнил Путин. Польшу в качестве компенсации Сталин наделил частью исконных германских территорий. "А в 1954 году Хрущев зачем-то отобрал у России Крым и тоже подарил его Украине. Собственно так и сформировалась территория Советской Украины", - отметил президент.

Путин отметил, что "сейчас "благодарные" потомки снесли на Украине памятники Ленину. "Это у них называется декоммунизацией. Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает. Но не нужно, что называется, останавливаться на полпути. Мы готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация", - заявил президент.

Путин подчеркнул, что после распада Советского Союза Россия всегда сотрудничала с Украиной открыто, честно и с уважением к ее интересам. "Наши связи в самых разных областях развивались", - отметил он. Всего общая выгода для украинского бюджета от различной российской помощи в 1991-2013 годах составила, по экспертным оценкам, порядка 250 млрд долларов, сказал президент РФ.

Но устойчивой государственности на Украине так и не сложилось. "А политические выборные процедуры служат лишь прикрытием, ширмой для передела власти между различными олигархическими кланами", - отметил Путин. "Важно понимать о том, что Украина, по сути, никогда не имела устойчивой традиции своей подлинной государственности и начиная с 1991 года пошла по пути механического калькирования чужих моделей, оторванных как от истории, так и от украинских реалий", - отметил глава государства. Он добавил, что политические и государственные институты постоянно перекраивались в угоду быстро сформировывавшихся кланов с их собственными корыстными интересами, не имеющими ничего общего с интересами народа Украины.

Президент добавил, что в Киеве долгое время пытались использовать диалог с Россией как предлог для торга с Западом. "Шантажировали его сближением с Москвой, выбивая для себя преференции. Мол, в противном случае будет расти российское влияние на Украине", - отметил Путин. По словам главы государства, украинские власти изначально стали строить свою государственность на отрицании всего, что объединяет две страны, "стремились исковеркать сознание, историческую память миллионов людей, целых поколений, живущих на Украине". "Неудивительно, что украинское общество столкнулось с ростом крайнего национализма, который быстро приобрел форму агрессивной русофобии и неонацизма. Отсюда и участие украинских националистов в бандах террористов на Северном Кавказе, все громче звучащие территориальные претензии к России", - отметил президент.

Говоря о событиях на Украине в 2014 году, Путин подчеркнул, что радикалы, захватившие власть на Украине, организовали преследование, настоящий террор в отношении тех, кто выступал против антиконституционных действий. "Над политиками, журналистами, общественными деятелями издевались, их публично унижали. Украинские города захлестнула волна погромов и насилия, серия громких и безнаказанных убийств", - сказал Путин. "Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники мирной акции протеста были зверски убиты, заживо сожжены в Доме профсоюзов. Преступники, которые совершили это злодеяние, не наказаны, их никто и не ищет, но мы знаем их поименно и сделаем все, для того чтобы их покарать: найти и предать суду", - добавил глава государства.

"Россия имеет полное право на ответные меры"

Путин отметил, что на Украине с 2014 года меняются президенты, но не меняется националистический режим, он, по его словам, порождение переворота 2014 года. По словам президента, "правящая в Киеве верхушка постоянно заявляет о нежелании выполнять Минский комплекс мер по урегулированию конфликта" и не заинтересована в мирном разрешении ситуации.

Сейчас страна находится фактически под внешним управлением. "Возникает вопрос: бедность, безысходность, потеря промышленного и технологического потенциала - это и есть тот самый прозападный цивилизационный выбор, которым уже многие годы дурачат и оболванивают миллионы людей, обещая им райские кущи?" - поинтересовался Путин. "На деле все свелось к тому, что развал украинской экономики сопровождается откровенным грабежом граждан страны. А саму Украину просто загнали под внешнее управление, оно осуществляется не только по указке из западных столиц, но и, что называется, непосредственно на месте через целую сеть зарубежных советников, НКО и других институтов, развернутую на Украине", - подчеркнул президент России. Они, по его словам, "оказывают прямое влияние на все важнейшие кадровые решения, на все ветви и уровни власти, от центральной и даже до муниципальной, на основные госкомпании и корпорации, включая "Нафтогаз", "Укрэнерго", "Украинскую железную дорогу", "Укрооборонпром", "Укрпочту", Администрацию морских портов Украины".

Невозможно без содрогания вспоминать о страшной трагедии в Одессе, где участники мирной акции протеста были зверски убиты, заживо сожжены в Доме профсоюзов

"Системы управления украинскими войсками уже интегрированы с натовскими, - сказал Путин. - Это означает, что командование украинскими вооруженными силами, даже отдельными частями и подразделениями, может напрямую осуществляться из натовских штабов. США и НАТО приступили к беззастенчивому освоению территории Украины как театра потенциальных военных действий".

Президент отметил, что вступление Украины в НАТО и размещение на этой территории вооружения - вопрос решенный. А это значит, что возможности внезапного удара по России расширяются. Путин заявил, что НАТО полностью игнорирует предупреждения и протесты России относительно продвижения военной инфраструктуры и техники альянса к российским границам. "Так же, как неоднократно делали в прошлые годы, расширяя НАТО на восток, продвигая военную инфраструктуру и технику к российским границам, полностью игнорируя наши озабоченности, протесты и предупреждения. Извините - просто "плевали" на них и делали все, что хотели, что считали нужным", - сказал Путин. Он подчеркнул, что кризис евробезопасности случился из-за расширения НАТО, потому что было утрачено взаимное доверие. И Россия не поступится своими национальным суверенитетом и ценностями. Россия имеет полное право на меры обеспечения своей безопасности после того, как США и НАТО проигнорировали ее предложения, уверен Путин. "Хочу четко и прямо сказать: в сложившейся ситуации, когда наши предложения о равноправном диалоге по принципиальным вопросам практически остались без ответа со стороны США и НАТО, когда уровень угроз для нашей страны значительно возрастает, Россия имеет полное право на ответные меры обеспечения своей собственной безопасности", - заявил Путин и добавил, что именно так страна и будет поступать.

Совет Безопасности: решить, что делать дальше

Перед обращением к гражданам Владимир Путин провел беспрецедентное совещание Совета Безопасности. Оно было полностью открытым и посвящено обсуждению ситуации в Донбассе и возможности признания суверенитета ДНР и ЛНР. Члены Совбеза - а это фактически вся действующая власть России - премьер-министр, спикеры палат парламента, ключевые министры - высказались за признание независимости этих республик.

Ранее лидеры ДНР и ЛНР выступили с обращениями к президенту с просьбой признать республики. "От имени всего народа Донецкой народной республики просим вас признать Донецкую народную республику как независимое, демократическое, правовое, социальное государство", - сказал глава ДНР Денис Пушилин. "С целью недопущения массовой гибели мирного населения республики, 300 тысяч из которых являются гражданами России, прошу вас признать суверенитет и независимость Луганской народной республики", - обратился к российскому президенту глава ЛНР Леонид Пасечник. Власти этих республик попросили рассмотреть возможность заключения договора о дружбе и сотрудничестве между ними и Россией, включая взаимодействие в сфере обороны.

Владимир Путин заметил, что специально заранее не обсуждал с членами Совбеза вопрос признания ДНР и ЛНР. "То, что происходит сейчас, происходит с чистого листа, потому что я хотел узнать ваше мнение без всякой предварительной подготовки. Это считаю чрезвычайно важным", - предупредил он. Путин напомнил, что после гос­переворота на Украине в 2014 году часть населения этой страны не приняла силовой захват власти. "И это касалось тех людей, которые проживали в Крыму, и это касалось тех, которые проживали и проживают в Донбассе", - сказал он. Люди заявили о том, что они формируют две независимые республики - ДНР и ЛНР. И с этого момента, по словам российского президента, началось противостояние киевских властей и людей. "Все эти годы, я хочу это подчеркнуть, над людьми, которые проживают на этих территориях, фактически издевались: постоянные обстрелы, блокада. Как вы знаете, люди, проживающие на территориях, близких к так называемому переднему краю, вообще вынуждены были перебраться в подвалы и живут там сами вместе с детьми", - заявил Путин.

Российский президент подчеркнул, что Россия изначально делала все, чтобы мирным путем разрешить все противоречия в ситуации с Донбассом, но киевские власти дважды провели военные карательные операции на этих территориях. "И, судя по всему, мы являемся свидетелями обострения ситуации в третий раз", - сказал президент. Путин подчеркнул, что сегодняшние киевские власти не собираются выполнять минский комплекс мер: они публично об этом многократно уже заявили - и на самом высшем государственном уровне, и на уровне министра иностранных дел, Совета безопасности. "Россия предпринимала и предпринимает до сих пор усилия, для того чтобы решить все сложные, трагические моменты развития событий мирным путем", - при этом подчеркнул Путин. "В конечном итоге мы должны с вами решить, что мы дальше будем делать и как мы должны поступать, исходя из той ситуации, которая складывается на сегодняшний день, и исходя из наших оценок ее развития", - добавил президент.

Использование Украины как инструмента противостояния с нашей страной, с Россией, представляет, конечно, для нас серьезную, очень большую угрозу

Все эти вопросы тесно связаны с глобальными проблемами обеспечения безопасности в мире вообще и на европейском континенте в частности, отметил Путин. Именно поэтому Россия активизировала работу с США и НАТО по вопросу о предоставлении гарантий безопасности, чтобы договориться и обеспечить спокойное развитие страны в мирных условиях, сказал президент РФ. "Использование Украины как инструмента противостояния с нашей страной, с Россией, представляет, конечно, для нас серьезную, очень большую угрозу", - подчеркнул Путин.

Президент снова отметил, что, если Россия столкнется с такой угрозой, как принятие Украины в НАТО, то угрозы для нашей страны многократно возрастут. "Поскольку никто не признает волеизъявления крымчан и севастопольцев, Украина настаивает на том, что это ее территория, у нас возникает реальная угроза, что они начнут отвоевывать эту, как они считают, свою территорию военным способом", - пояснил Путин и добавил, что "тогда весь Североатлантический блок обязан будет включиться в эти события".

Путин отметил, что некоторые страны НАТО против того, чтобы Украина стала членом альянса, но в 2008 году в Бухаресте был подписан меморандум, который открывает Украине и Грузии двери в эту организацию. "На мой вопрос, а зачем же вы это сделали, ответа нет. Под давлением США - вот ответ. Но если они сделали один шаг под давлением США, то у нас нет гарантий, что они не сделают и второго шага под давлением", - заявил Путин.

Минские соглашения: Киев не собирается выполнять

Глава МИД Сергей Лавров, которого Путин попросил выступить по этому вопросу заявил, что Запад насмерть стоит на недопустимости ослабления политики "открытых дверей" НАТО. Путин в свою очередь заявил, что Макрон рассказал об изменении американской позиции по евробезопасности. "Он уверяет, что в американской позиции есть какие-то изменения. Но на вопрос, в чем они заключаются, он, к сожалению, ответить не смог", - заметил глава государства. По мнению Путина, сначала нужно понять, в чем же заключаются эти изменения, если они есть.

Заместитель главы администрации президента Дмитрий Козак рассказал о ходе переговоров по выполнению Минских соглашений. По его мнению, они находятся "на нулевой отметке 2015 года". Он заявил, что Украина на ходу изобретает схемы по Донбассу из области юридического кретинизма. Так, по его словам, положения Минских соглашений о том, что изменения в Конституцию Украины относительно статуса Донбасса должны быть согласованы с ДНР и ЛНР, игнорируются Киевом. Козак считает, что представители Украины в залах переговоров шепотом говорят о приверженности Минским соглашениям, а публично утверждают, что они неприемлемы.

По мнению Козака, ни украинским властям, ни их западным союзникам не выгодно политическое урегулирование ситуации в Донбассе. "Донбасс ни Украине, ни Западу не нужен, урегулирование конфликта им не нужно, нужно его замораживание. На любой гипотетический вопрос, как они смотрят, чтобы на любых условиях вернуть Донбасс в состав Украины, под контроль правительства Украины, у них это вызывает ступор, они не понимают, как на него отвечать. Просто молчат и опускают глаза", - заметил замглавы администрации президента.

Люди, проживающие на территориях, близких к так называемому переднему краю, вообще вынуждены были перебраться в подвалы и живут там сами вместе с детьми

На прямой вопрос Владимира Путина: "Скажите мне и коллегам ваше мнение. Киевские власти будут выполнять Минские соглашения или нет?" "Еще раз повторяю: очевидно, что они не хотят ни по Минску, ни без Минска, не хотят возвращать Донбасс в состав Украины", - ответил Козак.

Сейчас более 68 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик по состоянию на утро понедельника прибыли в Россию из-за обострения ситуации в этих регионах, рассказал директор ФСБ Александр Бортников. "Мы видим, как деградирует обстановка на территории двух республик, Донецкой и Луганской народных республик. Там увеличилось количество обстрелов, прежде всего так, что представляет угрозу для жизни гражданского населения. С учетом этого обстоятельства началось движение беженцев в сторону границ России", - сказал он. Директор ФСБ также рассказал, что пограничники совместно с Минобороны РФ уничтожили две диверсионные группы военных Украины на границе с Россией, один из ее членов захвачен в плен. "В принципе, на границе обстановка с нашей стороны стабильная, мы ее отслеживаем, и усилиями военной составляющей, в том числе по линии пограничной службы, работаем совместно с правоохранительными органами и Министерством обороны РФ", - добавил он.