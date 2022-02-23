Новости

Власти Германии подготовят новый доклад о "Северном потоке-2" 11:32
Мурашко: У половины переболевших ковидом проблемы с сердцем и сосудами 11:31
В России изменился протокол лечения при заражении "омикроном" 11:26
Заболевания кишечника оказались причиной долгого постковидного синдрома 11:20
Кузнецова: Дети-сироты из Донбасса получат материальную помощь 11:07
ВСУ разместили семь танков Т-64 у села Воздвиженка в Донбассе 10:56
Лукашенко поздравил белорусов с Днем защитников Отечества 10:25
В Новосибирске мужчина напал с ножом на 11-летнюю девочку 09:53
Премьер Украины назвал невозможным отказ от вступления в НАТО 09:27
В ПФР назвали условия выплаты второй пенсии бывшим военным и силовикам 09:24
Депутат Рады: Венгрия, Польша и Румыния предъявят права на территорию Украины 09:13
Премьера картины "Остров Буромского. Согревшие Антарктиду" состоится 25 февраля 09:10
Дональд Трамп заявил о гениальности Владимира Путина 08:44
Врач объяснила, что нельзя делать после контакта с больным COVID-19 08:16
Медведев вышел во второй круг турнира в Акапулько 08:12
Захарова прокомментировала заявление Борреля о санкциях 07:41
В Роспотребназдоре сообщили об отсутствии "дельтакрона" в России 07:30
Врач Зайцев объяснил, можно ли вылечить горло мороженым 06:56
Посол Антонов: Санкции против РФ ударят по мировым рынкам и гражданам США 06:48
В Луганске прогремел взрыв в районе троллейбусного депо 06:20
Александр Рар назвал "самоубийственными" санкции против "Северного потока-2" 06:00
ЛОР-врач объяснил, что делать с осипшим голосом при "омикроне" 06:00
В Крыму завершили подготовку первого иска к Украине по водной блокаде 05:30
В регионах Дальнего Востока начали подготовку к пожароопасному сезону 05:12
В Шотландии нашли прекрасно сохранившуюся окаменелость птерозавра 05:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
23.02.2022 11:20
Рубрика: Общество

Заболевания кишечника оказались причиной долгого постковидного синдрома

Текст: Анастасия Селиванова

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК), в частности болезнь Крона, а также язвенный колит приводят к более длительному постковидному синдрому у людей, перенесших новую коронавирусную инфекцию. Как правило, они жалуются на сохраняющиеся симптомы различного характера даже через три месяца после выздоровления.

К такому выводу пришли специалисты отделения гастроэнтерологии в больнице при Университете Конпенгагена, результаты исследования они представили на конгрессе Европейской организации по борьбе с болезнью Крона и колитом, пишет портал Medscape.

При наличии болезни Крона в анамнезе пациентов вероятность развития постковидного синдрома была в три раза выше, чем у людей без этого заболевания. Пациенты с язвенным колитом в полтора раза чаще страдали от посковида, если они приостанавливали прием иммуносупрессивных препаратов. Примечательно, что риски постковида никак не увеличивались у этих пациентов, если речь шла о пожилом возрасте, курении и других сопутствующих заболеваниях.

Постковидный синдром - это комплекс симптомов, на которые пациенты часто жалуются после перенесенного COVID-19, при этом проявляться он может всевозможными способами и длиться вплоть до года. По данным датских ученых, среди людей с ВЗК чаще всего поступают жалобы на хроническую усталость, нарушение обоняния и вкуса.

Названы постковидные симптомы, требующие немедленного обращения к врачу

Общество Здоровье В мире Европа Дания Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Стенограмма: Путин ответил на вопросы по ситуации вокруг ДНР и ЛНР
Премьер Украины назвал невозможным отказ от вступления в НАТО
Депутат бундестага назвал лицемерием приостановку сертификации "СП-2"
В Роспотребназдоре сообщили об отсутствии "дельтакрона" в России
Депутат Рады: Венгрия, Польша и Румыния предъявят права на территорию Украины
Каким профессиям стоит учиться сегодня, чтобы хорошо зарабатывать в будущем
Как работает препарат на основе антител из плазмы переболевших