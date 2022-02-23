Заболевания кишечника оказались причиной долгого постковидного синдрома

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК), в частности болезнь Крона, а также язвенный колит приводят к более длительному постковидному синдрому у людей, перенесших новую коронавирусную инфекцию. Как правило, они жалуются на сохраняющиеся симптомы различного характера даже через три месяца после выздоровления.

К такому выводу пришли специалисты отделения гастроэнтерологии в больнице при Университете Конпенгагена, результаты исследования они представили на конгрессе Европейской организации по борьбе с болезнью Крона и колитом, пишет портал Medscape.

При наличии болезни Крона в анамнезе пациентов вероятность развития постковидного синдрома была в три раза выше, чем у людей без этого заболевания. Пациенты с язвенным колитом в полтора раза чаще страдали от посковида, если они приостанавливали прием иммуносупрессивных препаратов. Примечательно, что риски постковида никак не увеличивались у этих пациентов, если речь шла о пожилом возрасте, курении и других сопутствующих заболеваниях.

Постковидный синдром - это комплекс симптомов, на которые пациенты часто жалуются после перенесенного COVID-19, при этом проявляться он может всевозможными способами и длиться вплоть до года. По данным датских ученых, среди людей с ВЗК чаще всего поступают жалобы на хроническую усталость, нарушение обоняния и вкуса.