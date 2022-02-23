Захарова прокомментировала намерение Джонсона отозвать лицензию у RT

Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что в Великобритании деятельность СМИ регулирует правительство.

В своем телеграм-канале Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что британское правительство пересмотрит решение о выдаче лицензии на вещание телеканала RT.

"То есть все-таки британское правительство регулирует деятельность СМИ, а не медиа-регулятор, в чем нас пытались убедить столько лет", - написала Захарова. - Спасибо за признание. Это бесценно".