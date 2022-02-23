Новости

Украина больше не будет чтить память погибших в Великой Отечественной войне 17:31
Аналитик Юшков перечислил причины роста цен на газ в Европе 17:25
МИД Кубы: США манипулируют мировым сообществом по вопросу Украины 17:23
В Подмосковье женщину убила упавшая с крыши наледь 17:14
Глава МИД Британии заявила, что хочет "причинить боль" России 17:14
МИД РФ: Санкции не помешают России отстаивать свои интересы 17:11
Москалькова: Ситуация в Донбассе отвечает всем закрепленным признакам геноцида 16:57
Цена на газ в Европе превысила 1000 долларов 16:30
Захарова прокомментировала намерение Джонсона отозвать лицензию у RT 16:25
В МИД РФ напомнили Западу о притеснении Киевом жителей Донбасса 16:17
В развитии 3D-печати ученые Беларуси рассчитывают на российских партнеров 16:02
У Зеленского нашли миллиард долларов и виллу в Майами 15:56
Европейская страна впервые в истории выдала РФ криминального авторитета 15:48
Пушилин: Ситуация критическая 15:30
В ЕР анонсировали скорую встречу Лаврова с главами МИД ДНР и ЛНР 15:25
ФСБ предотвратила теракт в Крыму, который готовили украинские националисты 15:03
Басурин: Киев планирует создать лагеря для временно перемещенных лиц 14:57
ЛНР: Киев заселяет боевиков в дома мирных жителей Золотого и Попасной 14:44
В Совфеде посоветовали Киеву прекратить обстрелы Донбасса вместо режима ЧП 14:40
Стала известна причина смерти актера Олега Вавилова 14:36
Посол РФ в ФРГ: "Северный поток-2" важен для энергобезопасности Европы 14:34
Военачальники возложили цветы и венки к могиле Неизвестного солдата 14:28
Воробьев поздравил с 23 февраля врачей, работающих в госпитале "Патриот" 14:23
МИД КНР: Пекин выступает против односторонних санкций 14:23
СНБО Украины принял решение о вводе ЧП на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей 13:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
23.02.2022 16:25
Рубрика: Власть

Захарова прокомментировала намерение Джонсона отозвать лицензию у RT

Текст: Иван Сысоев

Официальный представитель МИД России Мария Захарова констатировала, что в Великобритании деятельность СМИ регулирует правительство.

В своем телеграм-канале Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что британское правительство пересмотрит решение о выдаче лицензии на вещание телеканала RT.

"То есть все-таки британское правительство регулирует деятельность СМИ, а не медиа-регулятор, в чем нас пытались убедить столько лет", - написала Захарова. - Спасибо за признание. Это бесценно".

Глава комитета ГД: Санкции Британии не скажутся на работе банков в РФ
Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД

Главное сегодня

ВЦИОМ: Решение о признании независимости ДНР и ЛНР одобрили 73% россиян
Украина больше не будет чтить память погибших в Великой Отечественной войне
Москалькова: Ситуация в Донбассе отвечает всем закрепленным признакам геноцида
Трамп назвал гениальным ход Москвы с признанием ЛНР и ДНР
У Зеленского нашли миллиард долларов и виллу в Майами
МИД передал российский ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности
Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД