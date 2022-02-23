"Золотая Маска" открывает внеконкурсную программу спектаклем "Город Эн"

Фестиваль "Золотая Маска" 23 февраля открывает в Москве внеконкурсную программу - "Маска Плюс". В афише восемь спектаклей из разных городов России, объединяет все постановки нестандартный, экспериментальный подход, яркие художественные решения и новые режиссерские имена.

Первым спектаклем "Маски Плюс" станет "Город Эн" Прокопьевского драматического театра (Кемеровская область). Режиссер Артем Устинов поставил одноименный роман Леонида Добычина - историю взросления в маленьком городке Российской империи в начале XX века. Это первая постановка книги, вышедшей в 1934 году. Показ - 23 февраля на сцене Центра им. Мейерхольда.

Фото: Виль Равилов/Предоставлено пресс-службой фестиваля "Золотая маска"

Продолжат программу 25 и 26 февраля "Шатуны" петербургского Театра-фестиваля "Балтийский дом". Молодой режиссер Роман Муромцев обращается к творчеству мистика и философа Юрия Мамлеева, а зрителям обещают погружение в настоящий русский хоррор. Работу покажут на сцене "Под крышей" Театра им. Моссовета. Там же 23 и 24 февраля еще один театр из Северной столицы - "Организмы" - представит публике спектакль-концерт "Первый субботник" по прозе Владимира Сорокина. Режиссер - Владимир Антипов.

На пять дней театральной площадкой станет торговый центр "Метрополис". Именно там будет показан перформанс "33 сестры" Пермской компании "немхат". "Проект родился из эксперимента. Мы попросили желающих перечитать чеховскую пьесу и ответить на один вопрос: "Что в ней происходит?"…", говорит о своей работе режиссер Александр Шумилин.

Фото: Виль Равилов/Предоставлено пресс-службой фестиваля "Золотая маска"

Впервые в программе "Маска Плюс" спектакль из Челябинска. В Черном зале Центра им. Мейерхольда - постановка Молодежного театра с ироничным названием "Я танцую как дебил". Пьесу Игоря Витренко поставил режиссер Иван Миневцев. Дебютирует на "Золотой Маске" и Театр драмы им. Комиссаржевской из Уссурийска. Труппа покажет постановку "Каренин" Романа Габриа.

Из Улан-Удэ в Москву приедет спектакль "Корея 03" Бурятского театра драмы им. Хоца Намсараева. Завершит "Маску Плюс" 3 марта спектакль "Серая радуга" независимого "Одного театра" из Краснодара. Режиссер и автор текста Николай Русский играет со стилевыми и художественными кодами советской эпохи, придумывая свой собственный постироничный мир каждого из персонажей.

После показов пройдут обсуждения с авторами постановок и артистами, а также запланирована серия дискуссий в Электротеатре Станиславский.