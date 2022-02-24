23 марта в Москве пройдет конференция Digital Brand Day 2022

В "Цифровом деловом пространстве" в пятый раз пройдет профессиональная бизнес-конференция Digital Brand Day, посвященная актуальным темам и инновационным решениям в сфере цифровых маркетинговых и рекламных коммуникаций. Формат мероприятия - гибрид офлайна и онлайна. Пленарная часть конференции пройдет только в офлайн-формате.

Digital Brand Day 2022. Design of short and long term solutions - контрапункт 2022 года для брендов и рекламного бизнеса, а также ключевая тема весенней конференции.

Если в прошлом году индустриальное внимание было направлено на развитие экосистем, новые источники монетизации и анализ текущих цифровых трансформаций, то этот год ставит перед маркетологами все больше вопросов о том, как учитывать в стратегиях развития продуктов все разнообразие, которое дает digital-среда, и при этом сохранить целостность бренда и коммуникации с потребителем. Свежие дизайн-решения востребованы индустрией рекламы на всех уровнях. Не прекращается дискурс об эффективности растущей доли digital в медиамиксе, качественном сочетании его с традиционными медиаканалами, о том, так ли оправданна маркетинговая стратегия digital first. По-прежнему всех без исключения интересуют изменения в сборе и анализе цифровых данных, а также новые возможности в AdTech и MarTech. Ключевые тезисы обозначенной темы прозвучат в пленарной секции с участием директоров по маркетингу, топ-менеджеров крупнейших рекламных групп и технологических платформ, исследователей и селлеров.

В тематическом лайнапе конференции запланированы дискуссии с участием экспертов в области e-commerce, data & research, influence marketing, content marketing. Не останутся без внимания такие темы, как: кадровая трансформация и меняющаяся модель talent management в маркетинге и digital; развитие и оцифровка outdoor в России; самые свежие рекламные кейсы в области рекламных и маркетинговых коммуникаций как в digital, так и в традиционных медиаканалах; презентации новых технологических и продуктовых решений брендов и медиарекламных игроков.

Все подробности на официальном сайте конференции