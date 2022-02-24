Банк России объявил о начале интервенций на валютном рынке

Для стабилизации ситуации на финансовом рынке Банк России принял решения начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список, провести сегодня операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору, сообщил ЦБ.

"Банк России будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты. Банк России, финансовые организации имеют четкие планы действия для любого сценария развития событий", - сообщили в ЦБ.

В четверг рано утром торги на валютном и фондовом рынке Мосбиржи были приостановлены из-за серьезного снижения российских индексов (на 11-16%) и курса рубля (до 84 рублей за доллар, выше 95 за евро).

Это была реакция инвесторов на решение о проведении военной спецоперации на Донбассе после соответствующего обращения глав ДНР и ЛНР. Целью операции президент России Владимир Путин назвал защиту людей, проживающих в этих республиках.

После 10 утра биржевые торги возобновились, впервые в истории торгов доллар США подорожал на них выше 86 рублей, курс евро превысил 100 рублей.